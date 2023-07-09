Почеттино высказался о Мудрике

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о том, что думает об украинском полузащитнике Михаиле Мудрике.

Он подчеркнул важность общения с игроками, заявив о намерении встретиться с лидером сборной Украины до начала предсезонки.

Аргентинский тренер выразил свое волнение по поводу знакомства с Мудриком и совместной работы над разработкой наилучшей стратегии, которая соответствовала бы ожиданиям «Челси».

Напомним, Мудрик перешел в «Челси» из донецкого «Шахтера» во время зимнего трансферного окна.

Его контракт с лондонским клубом действует до 2031 года. В прошлом сезоне Мудрик провел за «Челси» 17 матчей, отдав две голевые передачи.

По итогам сезона команда заняла 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Украинский игрок подвергся критике после первых месяцев в лондонском клубе. Многие начали считать, что за него заплатили слишком много денег.