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Почеттино высказался о Мудрике

Новости футбола Сегодня, 06:32
Почеттино высказался о Мудрике Фото: твиттер Челси

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о том, что думает об украинском полузащитнике Михаиле Мудрике.

Он подчеркнул важность общения с игроками, заявив о намерении встретиться с лидером сборной Украины до начала предсезонки.

Аргентинский тренер выразил свое волнение по поводу знакомства с Мудриком и совместной работы над разработкой наилучшей стратегии, которая соответствовала бы ожиданиям «Челси».

Напомним, Мудрик перешел в «Челси» из донецкого «Шахтера» во время зимнего трансферного окна.

Его контракт с лондонским клубом действует до 2031 года. В прошлом сезоне Мудрик провел за «Челси» 17 матчей, отдав две голевые передачи.

По итогам сезона команда заняла 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Украинский игрок подвергся критике после первых месяцев в лондонском клубе. Многие начали считать, что за него заплатили слишком много денег.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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