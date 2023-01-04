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Озвучена зарплата Мудрика в "Арсенале"

Новости футбола Сегодня, 05:52
Фото: твиттер Шахтера/Автор неизвестен Фото: твиттер Шахтера/Автор неизвестен

Вингер “Шахтера” Михаил Мудрик все ближе к переходу в “Арсенал”.

Ожидается, что за игрока будет заплачено 50 миллионов евро плюс 20 миллионов евро бонусами.

Как пишет местная газета The Sun, зарплата украинца в лондонском клубе составит около 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Таким образом, Мудрик войдет в топ-5 футболистов клуба по уровню зарплаты.

Интересно, что еще один украинец - Александр Зинченко - зарабатывает 150 тысяч фунтов в неделю. Больше него в команде получают лишь Томас Парти и Габриэль Жезус.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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