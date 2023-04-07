"Ньюкасл" может усилиться игроком сборной Англии

“Ньюкасл” продолжает проявлять активность на трансферном рынке.

Как пишет источник, в первую очередь клуб рассматривает футболистов, которые не удовлетворены своим положением в нынешнем клубе.

Так, в поле зрения “сорок” попал вингер Джаррод Боуэн из “Вест Хэма”, который играет за лондонский клуб с 2020 года.

Источник отмечает, что стороны уже начали переговоры, но детали трансфера не соглашаются.

Стоит отметить, что с 2022 года Боуэн вызывается в английскую сборную и уже провел за нее четыре матча.