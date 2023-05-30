Наставник "МЮ" рассказал, как уход Роналду повлиял на команду

Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг ответил на вопрос о том, как изменилась команда после ухода Криштиану Роналду.

По словам специалиста, об изменениях после ухода португальца могут сказать результаты команды в этом сезоне.

Напомним, что “МЮ” занял третье место в АПЛ и пробился в Лигу чемпионов.

Роналду покинул клуб летом 2021 года и перешел в саудовский “Аль-Наср”.