"Наполи" согласовал первый зимний трансфер

“Наполи” договорился о трансфере защитника “Сампдории” Бартоша Берешински.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, в пятницу, 6 января, игрок сборной Польши пойдет медосмотр.

Ожидается, что в “Наполи” 30-летний защитник станет сменщиком основного правого защитника Джованни Ди Лоренцо.

В обратном направлении в “Сампдорию" из “Наполи” на правах аренды перейдет защитник Алессандро Дзаноли.

На счету Берешински в нынешнем сезоне 16 матчей. На ЧМ-2022 в составе сборной Польши он сыграл в 4 встречах.