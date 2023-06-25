“Манчестер Сити” провел успешные переговоры с хорватским защитником

“Манчестер Сити” провел успешные переговоры о контракте с защитником “Лейпцига” Йошко Гвардиолом.

По информации Фабрицио Романо, в ближайшее время состоятся переговоры между клубами.

Он отметил, что немецкий клуб не хочет прощаться со своим лидером обороны, но готов продать игрока за €100 млн.

В прошлом сезоне игрок сборной Хорватии провел 41 матч и забил 3 гола.

Его контракт с клубом действует до июня 2027 года.