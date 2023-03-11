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"Ливерпуль" неожиданно проиграл аутсайдеру в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 09:30
Фото: твиттер Ливерпуля Фото: твиттер Ливерпуля

“Ливерпуль” уступил последней команде АПЛ “Борнмуту” в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. По ходу встречи Мохаммед Салах получил право пробить пенальти, но не реализовал его.

Примечательно, что “Ливерпуль” проиграл первый раз в АПЛ за последние 6 матчей.

“Красные” остались на 5-м месте в турнирной таблице, а “Борнмут” замыкает ее.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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