"Ливерпуль" неожиданно проиграл аутсайдеру в АПЛ

“Ливерпуль” уступил последней команде АПЛ “Борнмуту” в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. По ходу встречи Мохаммед Салах получил право пробить пенальти, но не реализовал его.

Примечательно, что “Ливерпуль” проиграл первый раз в АПЛ за последние 6 матчей.

“Красные” остались на 5-м месте в турнирной таблице, а “Борнмут” замыкает ее.