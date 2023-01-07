Коло Муани определился с будущим в "Айнтрахте"

Французский нападающий “Айнтрахта” Рандаль Коло Муани решил не менять команду в зимнее трансферное окно.

Как известно, форварда сборной Франции в своих рядах хотят видеть клубы АПЛ.

Сам футболист уже заявил, что до лета будет играть за “Айнтрахт”.

По данным источника, летом Коло Муани будет принимать решение о своем будущем.

В этом сезоне француз провел 23 матча, в которых забил восемь голов.