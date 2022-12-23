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Клопп рассказал о травме Фирмино

Новости футбола Сегодня, 05:38
Фото: твиттер Ливерпуля/Автор неизвестен Фото: твиттер Ливерпуля/Автор неизвестен

Форвард “Ливерпуля” Роберто Фирмино травмировался на тренировке перед матчем в Кубке лиги против “Манчестер Сити” (2:3).

Об этом рассказал наставник “красных” Юрген Клопп.

По его словам, бразилец получил повреждение за несколько дней до матча.

“Мы выставили на игру с ”Сити" игроков, которые отдохнули и могли тренироваться. К сожалению, Фирмино травмировался два дня назад на тренировке. Травма несерьезная, но она помешала ему появиться на поле. Что касается Ван Дейка, то он получил отдых после ЧМ-2022", - сказал он.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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