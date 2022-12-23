Клопп рассказал о травме Фирмино

Форвард “Ливерпуля” Роберто Фирмино травмировался на тренировке перед матчем в Кубке лиги против “Манчестер Сити” (2:3).

Об этом рассказал наставник “красных” Юрген Клопп.

По его словам, бразилец получил повреждение за несколько дней до матча.

“Мы выставили на игру с ”Сити" игроков, которые отдохнули и могли тренироваться. К сожалению, Фирмино травмировался два дня назад на тренировке. Травма несерьезная, но она помешала ему появиться на поле. Что касается Ван Дейка, то он получил отдых после ЧМ-2022", - сказал он.