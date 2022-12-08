Эквадор отказался проводить Кубок Америки в 2024 году: США готовы принять турнир

Эквадор не будет проводить Кубок Америки в 2024 году.

О решении страны сообщил журналист Диего Монтальвана.

В частности, он привел слова президента Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгаса. Тот отметил, что в данный момент есть два препятствия для проведения турнира: проблемы с безопасностью и отсутствие необходимой инфраструктуры.

Скорее всего, турнир проведут на территории США. Напомним, что американская сборная уже согласилась принять участие в турнире впервые в своей истории.