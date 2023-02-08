"Барселоне" интересен 17-летний бразильский нападающий

17-летний бразильский нападающий “Атлетико Паранаэнсе” Витор Роке может стать игроком “Барселоны”.

Как сообщает Diario Sport, между клубами уже состоялись первые контакты.

По мнению скаутов испанской команды, у форварда есть потенциал, чтобы в будущем стать новым Луисом Суаресом.

Также в услугах молодого футболиста заинтересованы некоторые представители АПЛ.

В 2022 году нападающий сыграл 36 матчей, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами.