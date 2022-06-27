За Дембеле борются пять топ-клубов

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Сразу пять топ-клубов нацелились на французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, подписать футболиста хотят "Бавария", ПСЖ, "Челси" и "Ливерпуль". Также сохранить игрока надеется "Барселона".

Напомним, что контракт француза с каталонским клубом истекает 30 июня 2022 года. Таким образом, он может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач.

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