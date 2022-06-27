За Дембеле борются пять топ-клубов
Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Сразу пять топ-клубов нацелились на французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, подписать футболиста хотят "Бавария", ПСЖ, "Челси" и "Ливерпуль". Также сохранить игрока надеется "Барселона".
Напомним, что контракт француза с каталонским клубом истекает 30 июня 2022 года. Таким образом, он может перейти в другой клуб на правах свободного агента.
В минувшем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач.
Не пропустите: "Барселона" поставила ультиматум Дембеле. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
За Дембеле борются пять топ-клубов
-
Бэйл перешел в американский клуб
-
Тебас высказался о возможном переходе Левандовски в "Барселону"
-
Федор Кудряшов ушел из сборной России
-
Барриос может покинуть "Зенит"
-
"Реал" определился с ценами на Асенсио и Себальоса
-
"Барселона" поставила ультиматум Дембеле
-
"Арсенал" предложил 40 миллионов евро за защитника "Аякса"
-
Погба будет жить в бывшем доме Роналду в Турине
-
Федун прокомментировал свой уход из "Лукойла"
-
Федун ушел из "Лукойла"
-
"Бавария" определилась с главной целью на замену Левандовски
-
Новичок АПЛ может подписать Перейру из "МЮ"
-
"Арсенал" отказался от покупки Рафиньи
-
Лидер "Вильярреала" Данджума может перебраться в АПЛ
-
"Рома" и "Марсель" нацелились на лучшего игрока РПЛ
-
Источник: Луис Суарес перешел в аргентинский топ-клуб
-
Форвард "Зенита" Юри Алберто может оказаться в АПЛ
-
"Зенит" договорился с одним из лидеров "Сочи"
-
"Барселона" недовольна ценой на Левандовски
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18