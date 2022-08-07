ПСЖ близок к трансферу лидера "Наполи"
Фото: твиттер Фабиана Руиса/Автор неизвестен
Полузащитник "Наполи" и сборной Испании Фабиан Руис перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, клубы близки к договоренности по трансферу футболиста за 25 миллионов евро. Изначально, "Наполи" требовал за игрока 30 миллионов евро, но был вынужден пойти на уступки, так как его контракт истекает через год.
В прошлом сезоне 26-летний Руис провел за "Наполи" 38 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.
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|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|Аталанта
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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