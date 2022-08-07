ПСЖ близок к трансферу лидера "Наполи"

Фото: твиттер Фабиана Руиса/Автор неизвестен

Полузащитник "Наполи" и сборной Испании Фабиан Руис перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, клубы близки к договоренности по трансферу футболиста за 25 миллионов евро. Изначально, "Наполи" требовал за игрока 30 миллионов евро, но был вынужден пойти на уступки, так как его контракт истекает через год.

В прошлом сезоне 26-летний Руис провел за "Наполи" 38 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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