Погба будет жить в бывшем доме Роналду в Турине

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Поль Погба определился с местом жительства после перехода в "Ювентус", сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, футболист будет жить в Турине в поместье, которое ранее снимал экс-нападающий "Юве" Криштиану Роналду. Территория поместья превышает 1000 квадратных метров. На вилле есть тренажерный зал, бассейн, сауна, большой гараж и другие удобства.

Напомним, что контракт 29-летнего Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает 30 июня. Таким образом, он перейдет в итальянский клуб на правах свободного агента.

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