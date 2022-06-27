Погба будет жить в бывшем доме Роналду в Турине

Теги ювентусманчестер юнайтедполь погба

Погба будет жить в бывшем доме Роналду в Турине

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Поль Погба определился с местом жительства после перехода в "Ювентус", сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, футболист будет жить в Турине в поместье, которое ранее снимал экс-нападающий "Юве" Криштиану Роналду. Территория поместья превышает 1000 квадратных метров. На вилле есть тренажерный зал, бассейн, сауна, большой гараж и другие удобства.

Напомним, что контракт 29-летнего Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает 30 июня. Таким образом, он перейдет в итальянский клуб на правах свободного агента.

Не пропустите: Ди Мария согласился перейти в "Ювентус". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

За Дембеле борются пять топ-клубов

За Дембеле борются пять топ-клубов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов