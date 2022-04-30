"Наполи" разнес "Сассуоло" в матче Серии А

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Наполи" на своем поле разгромил "Сассуоло" со счетом 6:1.

Победу неаполитанскому клубу принесли дубль Дриса Мертенса, голы Калиду Кулибали, Виктора Осимхена, Ирвинга Лосано и Амира Ррахмани. В составе гостей отличился Максим Лопес.

"Наполи", набрав 70 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 46 очками остался на 10-й позиции.

"Наполи" — "Сассуоло" - 6:1 (4:0)

Голы: Кулибали, 7 - 1:0, Осимхен, 15 - 2:0, Лосано, 19 - 3:0, Мертенс, 21 - 4:0, Мертенс, 54 - 5:0, Ррахмани, 80 - 6:0, Лопес, 87 - 6:1

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо (Дзаноли, 82), Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 82) — Фабиан Руис (Демме, 77), Замбо-Ангисса, Мертенс — Инсинье, Лосано (Политано, 77), Осим , 77).

"Сассуоло": Консильи — Мюльдюр, Кирикеш (Айхан, 46), Феррари, Рожерио — Джуричич (Матеус Энрике, 25), Лопес, Фраттези (Маньянелли, 72) — Берарди, Скамакка (Дефрель, 46), Распади.

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