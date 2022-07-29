"Манчестер Сити" надолго теряет основного защитника

Фото: твиттер Эмерика Ляпорта/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о травме испанского защитника Эмерика Ляпорта.

"У Ляпорта травма. Он перенес операцию на колене. Пока что у него все хорошо, но он должен быть осторожен. Думаю, что Эмерик может вернуться в строй в сентябре", - приводит слова Гвардиолы Gazeta Esportiva.

В прошлом сезоне 28-летний Ляпорт провел за "Манчестер Сити" 44 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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