Федор Кудряшов ушел из сборной России
Фото: твиттер Федора Кудряшова/Автор неизвестен
Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов принял решение о завершении карьеры в сборной России.
"Со сборной я закончил. Мне в следующем году 36… Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно – я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее", – приводит слова Кудряшова "Спорт-Экспресс".
35-летний Кудряшов выступал за сборную России с 2016 года. Всего он провел за национальную команду 48 матчей и забил один гол.
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