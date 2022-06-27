Федор Кудряшов ушел из сборной России

Фото: твиттер Федора Кудряшова/Автор неизвестен

Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов принял решение о завершении карьеры в сборной России.

"Со сборной я закончил. Мне в следующем году 36… Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно – я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее", – приводит слова Кудряшова "Спорт-Экспресс".

35-летний Кудряшов выступал за сборную России с 2016 года. Всего он провел за национальную команду 48 матчей и забил один гол.

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