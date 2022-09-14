Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за лидера киевского "Динамо"

Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Виктору Цыганкову, сообщает Jeunesfooteux.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда он станет свободным агентом. Таким образом, хавбек может достаться немцам бесплатно. Также украинцем интересуются "РБ Лейпциг", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон".

В нынешнем сезоне 24-летний Цыганков провел за "Динамо" шесть матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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