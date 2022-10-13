"Динамо" Киев потерпело четвертое подряд поражение в Лиге Европы
Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло "Ренну" со счетом 0:1.
Единственный гол в начале второго тайма забил Кристофер Ву.
"Динамо" Киев Украина – "Ренн" Франция - 0:1 (0:0)
Гол: Ву, 48 - 0:1
"Динамо": Нещерет, Тымчик (Караваев, 77), Сирота, Забарный, Дубинчак (Вивчаренко, 67), Сидорчук, Гармаш (Кабаев, 66), Буяльский, Цыганков, Шепелев (Андриевский, 70), Беседин (Ванат, 66).
"Ренн": Манданда, Ассиньон, Ву, Теате, Мелинг, Бурижо (Трюффер, 84), Маер, Угошукву, Дуэ (Те, 73), Калимуэндо (Гуири, 73), Терье (Сулемана, 66).
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