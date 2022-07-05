ЦСКА отказался от идеи трансфера Большакова

ЦСКА не собирается подписывать контракт с защитником "Химок" Кириллом Большаковым.

Как известно, футболист находится на просмотре в московском клубе.

Все дело в том, что тренерский штаб "армейцев" не устроил уровень игры российского защитника.

В прошлом сезоне Большаков играл в аренде за "Кубань" и "Олимп-Долгопрубный". В 35 матчах ФНЛ-1 забил восемь мячей, став лучшим бомбардиром первенства среди защитников.

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