"Барселона" поставила ультиматум Дембеле
Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен
"Барселона" поставила условие французскому нападающему Усману Дембеле для продления контракта, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб потребовал, чтобы футболист дал ответ до 30 июня, так как именно в этот день завершается его контракт. Дембеле, по некоторым данным, хочет остаться в "Барселоне", но клуб не будет улучшать условия его нового соглашения. Его француз откажется, то он покинет клуб бесплатно.
В минувшем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач.
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|19
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|11
|Бетис
|20
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|22
|17
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|20
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|20
|16
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