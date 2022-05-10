"Атлетик" может назначить Почеттино вместо Марселино
Фото: твиттер Почеттино\Автор неизвестен
Аргентинский тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино может возглавить "Атлетик" из Бильбао, сообщает издание Onze Mondial со ссылкой на L’Equipe.
По информации источника, после вылета от мадридского "Реала" из Лиги чемпионов руководство парижан больше не верит в возможность успеха с Почеттино на посту главного тренера.
Отмечается, что учитывая поражение в Лиге 1 в прошлом сезоне, у аргентинского специалиста почти нет шансов остаться в ПСЖ.
"Атлетик" ищет замену Марселино Торалю, чей контракт действует до лета этого года. Баски уже провели первые переговоры с ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14