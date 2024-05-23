EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Жирона – Гранада прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Жирона – Гранада прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Жирона - Гранада прогноз Фото: laliga.com / Автор неизвестен
Жирона Жирона
Ла Лига Испания 24 мая 2024, 15:00 Жирона - Гранада
-
- : -
Испания, Girona, Мунисипаль де Монтиливи
Гранада Гранада
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Гол в любое время (Игрок)
Коэф.: 2.4
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Один из заключительных поединков 38-го тура чемпионата Испании будет сыгран на арене "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи", где местная Жирона примет Гранаду. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Жирона

"Красно-белые" провели выдающийся сезон и по праву заслужили путёвку в Лигу чемпионов. На текущий момент Жирона занимает третье место и выше при всё желании уже не прыгнет, ведь Барселона воспользовалась осечками команды Мичела и обогнала жиронцев на четыре балла.

В последнем туре Жирона проводила выездной матч против Валенсии, в котором оформила победу со счётом 3:1. Напомним, перед этим подопечные Мичела проиграли в родных стенах Вильярреалу (0:1) и сыграли вничью 2:2 с Алавесом. На своём поле Жирона проиграла только дважды в этом сезоне, оформив в тот же момент 14-ть побед.

Гранада

"Насриды" не смогли проявить свои лучшие качества в уходящем сезоне и финишировали в зоне вылета. Гранада провалила концовку турнира, уступив в четырёх встречах подряд. В итоге в 37-ми поединках команда Александера Медины набрала всего 21 очко, оформив лишь четыре победы при 24-х поражениях.

В последнем туре Гранада принимала на родном стадионе Сельту из Виго и проиграла со счётом 1:2, забив свой мяч на 86-й минуте. Отметим, что в выездных 18-ти поединках Гранада не выиграла ни разу, уступив при этом сразу в 15-ти встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Жирона обыграла Гранаду на выезде со счётом 4:2
  • В двух матчах этих соперников из трёх последних забивали обе команды
  • Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в двух матчах из трёх предыдущих

Жирона – Гранада прогноз

На победу Жироны букмекеры дают очень низкий коэффициент в районе 1.26. Пожалуй, главная интрига в этом матче – это гонка бомбардиров в Ла Лиге. Артём Довбик проигрывает два гола, так что вся команда сыграет на него в этом противостоянии. Наша ставка «Артём Довбик забьёт 2 и более голов» с коэффициентом 2.40.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Гол в любое время (Игрок)
Коэф.: 2.4
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз прогноз НХЛ Сегодня, 19:30 Даллас Старз — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Даллас Старз Коэф.: 1.74 Эдмонтон Ойлерз Рекомендуем БетВиннер
Балестье Х - Тампинс Ров прогноз Премьер-лига Сингапур 24 мая 2024, 07:45 Балестье – Тампинес прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Балестье Х Коэф.: 1.68 Тампинс Ров Сделать ставку Мелбет
ЛНЗ - Ворскла прогноз Премьер-лига Украина 24 мая 2024, 08:30 ЛНЗ Черкассы – Ворскла прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года ЛНЗ Коэф.: 1.95 Ворскла Сделать ставку БетВиннер
Pharco FC - Смуха прогноз Премьер-лига Египет 24 мая 2024, 12:00 Фарко – Смуха прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Pharco FC Коэф.: 1.91 Смуха Рекомендуем Мелбет
ЭНППИ - Ceramica Cleopatra прогноз Премьер-лига Египет 24 мая 2024, 12:00 ЕНППИ – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года ЭНППИ Коэф.: 1.67 Ceramica Cleopatra Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:03 Ювентус продолжит судебные тяжбы с Криштиану Роналду Новости автоспорта Сегодня, 13:54 Гран-при Монако 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1 Новости бокса Сегодня, 13:36 Легендарный тяжеловес озвучил очень интригующий инсайд Новости тенниса Сегодня, 13:28 Новак Джокович убедительно выходит в полуфинал турнира в Женеве Новости хоккея Сегодня, 12:50 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 12:48 Венсан Компани сообщил Бернли о своем решении возглавить Баварию Мюнхен Новости бокса Сегодня, 12:21 Подтвердила вторая проба. Райан Гарсия принимал запрещенные препараты Новости футбола Сегодня, 12:07 Тан Хаг ответил, станет ли матч против Ман Сити последним для него в качестве тренера Юнайтед Новости футбола Сегодня, 11:55 Игрока Вест Хэма обвиняют в играх на ставках Новости футбола Сегодня, 11:28 Великий месяц в его карьере. Серия А объявила имя лучшего тренера в мае
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Даллас Старз — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Балестье – Тампинес прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 ЛНЗ Черкассы – Ворскла прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Фарко – Смуха прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 ЕНППИ – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Аланияспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Сент-Этьен – Родез прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Дерри Сити — Слайго Роверс прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Дженоа — Болонья прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Жирона – Гранада прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года