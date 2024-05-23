Жирона – Гранада прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

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Один из заключительных поединков 38-го тура чемпионата Испании будет сыгран на арене "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи", где местная Жирона примет Гранаду. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Жирона

"Красно-белые" провели выдающийся сезон и по праву заслужили путёвку в Лигу чемпионов. На текущий момент Жирона занимает третье место и выше при всё желании уже не прыгнет, ведь Барселона воспользовалась осечками команды Мичела и обогнала жиронцев на четыре балла.

В последнем туре Жирона проводила выездной матч против Валенсии, в котором оформила победу со счётом 3:1. Напомним, перед этим подопечные Мичела проиграли в родных стенах Вильярреалу (0:1) и сыграли вничью 2:2 с Алавесом. На своём поле Жирона проиграла только дважды в этом сезоне, оформив в тот же момент 14-ть побед.

Гранада

"Насриды" не смогли проявить свои лучшие качества в уходящем сезоне и финишировали в зоне вылета. Гранада провалила концовку турнира, уступив в четырёх встречах подряд. В итоге в 37-ми поединках команда Александера Медины набрала всего 21 очко, оформив лишь четыре победы при 24-х поражениях.

В последнем туре Гранада принимала на родном стадионе Сельту из Виго и проиграла со счётом 1:2, забив свой мяч на 86-й минуте. Отметим, что в выездных 18-ти поединках Гранада не выиграла ни разу, уступив при этом сразу в 15-ти встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Жирона обыграла Гранаду на выезде со счётом 4:2

В двух матчах этих соперников из трёх последних забивали обе команды

Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в двух матчах из трёх предыдущих

Жирона – Гранада прогноз

На победу Жироны букмекеры дают очень низкий коэффициент в районе 1.26. Пожалуй, главная интрига в этом матче – это гонка бомбардиров в Ла Лиге. Артём Довбик проигрывает два гола, так что вся команда сыграет на него в этом противостоянии. Наша ставка «Артём Довбик забьёт 2 и более голов» с коэффициентом 2.40.

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