Ждём поздних раундов! Прогноз на бой Умар Нурмагомедов - Кори Сэндхаген

Прогноз на матч Победа Умар Нурмагомедов Коэф.: 2.25 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В ночь на воскресенье в Абу-Даби состоится турнир UFConABC 7, где главным событием вечерам станет нетитульный бой в легчайшей весовой категории между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном. Предлагаем прогноз на этот бой от команды экспертов Dailysports.

Умар Нурмагомедов

Троюродный брат Хабиба, Умар Нурмагомедов до дебюта в UFCстал чемпионом мира по боевому самбо и взял титул организации GorillaFC. В UFCУмар стартовал в 2021 году, когда оформил досрочную победу над казахским бойцом Сергеем Морозовым. В 2022 году Нурмагомедов уверенно разобрался с представителями США Келлехером и Манесом.

В начале следующего года россиянин нокаутировал в начале боя опытнейшего бразильца Раони Барселоса, а далее получил травму и вернулся в октагон только весной 2024 года. В противостоянии с Бекзатом Алмаханом боей добыл победу согласно решению судей. Таким образом Умар пока не проигрывал в своей карьере, а в UFCимеет серию из пяти побед, три из которых были досрочными.

Кори Сэндхаген

Кори Сэндхаген, известный как "Песочный Человек", имеет богатый опыт в различных боевых искусствах. В молодости он активно занимался тхэквондо и боксом, и несколько раз становился чемпионом WKA по кикбоксингу. Благодаря этому, Кори известен своей великолепной техникой и широким арсеналом ударов, что делает его опасным противником в легчайшем весе.

Однако у Сэндхагена есть слабые стороны, в частности его защита. Несмотря на это, он компенсирует этот недостаток своим крепким подбородком, который до сих пор ни разу его не подвёл. Дебютировав в ММА Кори спустя три года после дебюта в ММА (7:1), боец с ходу оформил пять побед, в том числе над Линекером и Ассунсао. Далее был претендентский бой против Стерлинга, однако этот шанс Кори провалил.

Поражение не стало для Сэндхагена преградой в развитии. Он вернулся и оформил победу над Мораесом, а далее в первом раунде вырубил Фрэнки Эдгара. Непростым стал для бойца и 2021 год - поражение по очкам от Ти-Джея Диллэшоу и Петра Яна. Три следующих боя с участием Сэндхагена стали главными событиями турниров UFC и завершились в его пользу — Кори одолел Ядуна Суна, Марлона Веру и Роба Фонта.

Умар Нурмагомедов - Кори Сэндхаген прогноз

Букмекеры отдают в этом поединке явное преимущество Умару Нурмагомедову, оценивая его победу коэффициентом 1.37. Пожалуй, шансы Умара на победу всё же немного выше, но явно не настолько, как определили букмекеры. Наша ставка здесь «Победа Умара Нурмагомедова по очкам» с коэффициентом 2.25.

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