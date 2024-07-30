Ждём победу гостей! Прогноз на матч Партизан - Динамо Киев

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.65 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов будет сыгран в среду в Белграде, где Партизан примет киевское Динамо. В первом поединке этих команд на прошлой неделе киевляне буквально деклассировали соперника, оформив победу со счётом 6:2. Чего ждать от ответной встречи? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Партизан

В прошлом сезоне Партизан финишировал на второй строчке в чемпионате Сербии, однако уступил сразу 18 очков своему главному сопернику в лице Црвены Звезды. В рамках подготовки к старту в сезоне белградцы провели ряд товарищеских поединков в которых ничем не удивили, да и уровень соперников, скажем честно, был достаточно низким.

В стартовавшем розыгрыше сербской Суперлиги «чёрно-белые» стартовали успешно. Так, в первом туре команда на выезде с минимальным счётом обыграла Напредак – 1:0. А на минувших выходных также в гостях разгромила Единство со счётом 4:0. А вот в противостоянии с Динамо в Лиге чемпионов сербы абсолютно ничем не удивили. Даже те два мяча, которые Партизан записал на свой счёт, динамовцы привезли сами себе.

Динамо Киев

В прошлом сезоне Динамо вновь не удалось навязать борьбу донецкому Шахтёру в чемпионате. Да, по факту киевляне завершили сезон с отставанием от «оранжево-чёрных» всего в два балла. Однако здесь стоит признать, что Шахтёр, гарантировав себе золотые медали, в последних двух турах банально доигрывал сезон и набрал всего один балл.

Динамо провело хорошую работу в межсезонье, сыграв в пяти товарищеских поединках. На данном отрезке «бело-синие» допустили поражение только в матче с Унионом, тогда как обыграны были Мамелоди Сандаунс и Брённбю, а поединки против Шальке и Падерборна завершились вничью. В первом матче против Партизана атакующие игроки киевлян воспользовались свободными зонами в защите и буквально разорвали оборону.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Динамо обыграло Партизан в пяти поединках в рамках еврокубков при разнице мячей 18:5

В трёх последних поединках этих команд сыграла ставка на «Обе забьют»

Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в 4-х матчах из пяти

Партизан – Динамо Киев прогноз

Букмекеры считают Динамо явным фаворитом матча, несмотря на гостевой статус. На победу киевлян дают котировки на уровне 1.82. Вероятней всего нас вновь ждёт результативный поединок и наша ставка здесь «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.65.

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