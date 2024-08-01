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Dailysports Прогнозы Ждём голов в стартовом туре! Прогноз на матч Ганновер - Регенсбург

Ждём голов в стартовом туре! Прогноз на матч Ганновер - Регенсбург

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Ганновер - Регенсбург прогноз Фото: ssv-jahn.de / Автор неизвестен
Ганновер Ганновер
Вторая Бундеслига Германия 03 авг 2024, 07:00 Ганновер - Регенсбург
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Германия, Hanover, ХДИ-Арена
Регенсбург Регенсбург
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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Один из поединков первого тура Второй Бундеслиги будет сыгран в субботу на «Хайнц-фон-Хайден Арене», где местный Ганновер примет Регенсбург. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Ганновер

«Красные» всё никак не могут вернуться в элитный дивизион. В прошлом розыгрыше Второй Бундеслиги Ганновер финишировал на шестой строчке, набрав в 34-х поединках 52 балла. От первой тройки команд «красных» отделило 11-ть очков. В пяти последних официальных матчах прошлого сезона Ганновер оформил две победы при таком же количестве поражений.

Команда Штефана Ляйтля провела плодотворную работу в летнее межсезонье, сыграв сразу в шести товарищеских поединках. В указанных матчах «красные» не проиграли ни разу, оформив победы над Хеммингеном (8:1), Рамлинген-Элерсхаузеном (3:0), Верлем (2:1), Оснабюрком (4:2) и Вольфсбургом (3:2). Не удалось уложить на лопатки только голландский Твенте – 3:3.

Регенсбург

«Ротхосен» прошлый сезон провёл в Третьей Бундеслиге и, финишировав на третьей строчке, смог добиться права сыграть в плей-офф. В регулярном сезоне Регенсбург в 38-ми матчах набрал 63 балла, причём концовку сезона команда провалила и была очень близка к тому, чтобы остаться без плей-офф. В итоге Динамо Дрезден «Ротхосен» опередили всего на один пункт.

В плей-офф подопечные Джо Энохса встречались с Саарбрюккеном и дважды обыграли соперника – 2:1 в родных стенах и 1:0 на выезде. В рамках подготовки к сезону Регенсбург провёл шесть товарищеским поединков, в которых стартовал с поражения от австрийского Рида (3:4), а затем добыл победы над Вильзингом (2:0), Штутгарт Кикерс (2:0) и сыграл вничью с Эльтерсдорфом (2:2). В конце сборов «Ротхосен» уступил БВ Линцу (0:1), тогда как выездной матч против Динамо Дрезден завершился вничью 1:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В трёх последних матчах этих команд сыграла ставка на «Тотал меньше 2.5»
  • В 4-х матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В 4-х домашних матчах Ганновер дважды обыграл соперника, не проиграв ни разу

Ганновер – Регенсбург прогноз

Букмекеры верят в победу Ганновера и дают на победу хозяев поля коэффициент 1.68. Считаем, что у хозяев хорошие шансы взять три очка, а в качестве ставки предлагаем взять «Обе забьют» с коэффициентом 1.70.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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Мелбет 4.80
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