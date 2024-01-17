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Жальгирис Каунас — Фенербахче прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Жальгирис Каунас - Фенербахче прогноз
Жальгирис Каунас Жальгирис Каунас
Евролига 19 янв 2024, 12:00 Жальгирис Каунас - Фенербахче
Каунас , Арена Жальгирис
Фенербахче Фенербахче
Прогноз на матч Победа Фенербахче
Коэф.: 1.67
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В рамках 22-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Жальгирисом и Фенербахче. Встреча пройдет в Каунасе в пятницу, 19 января. Начало игры запланировано на 19:00 по центрально европейскому времени.

Жальгирис Каунас

Литовская команда успешно выступает на внутренней арене, что никого не удивляет. Жальгирис является флагманом литовского баскетбола и самым титулованным клубом страны.

Несмотря на локальные успехи в Литве, в Евролиге у команды откровенно не получается. Жальгирис выглядит сильнее АСВЕЛа и Альбы, но за плей-офф борьбу вести ему очень непросто. На текущий момент команда отстает на четыре победы, поэтому в общий успех верится с трудом.

Фенербахче

Турки неплохо выглядят по ходу нынешнего сезона и вполне могут претендовать даже на второе место в турнирной таблице по итогам регулярного сезона. 13 побед в 21-ой игре позволяют Фенербахче занимать пятую строчку на текущий момент.

В турецкой Суперлиге команда демонстрирует хорошие результаты и после 16-ти матчей расположилась на второй строчке, сразу за Анадолу Эфес.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Жальгирис проиграл четыре домашних матча в рамках Евролиги из пяти последних.
  • Фенербахче проиграл всего один раз в последних 13-ти матчах.
  • В последние 4 года в матчах между этими командами побеждают исключительно хозяева площадки.

Прогноз на матч Жальгирис Каунас - Фенербахче

Гости находятся в гораздо лучшей форме и приедут в Литву за победой. Предлагаю довериться букмекерам и поставить на победу Фенербахче.

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Коэф.: 1.67
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