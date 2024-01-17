Жальгирис Каунас — Фенербахче прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года
В рамках 22-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Жальгирисом и Фенербахче. Встреча пройдет в Каунасе в пятницу, 19 января. Начало игры запланировано на 19:00 по центрально европейскому времени.
Жальгирис Каунас
Литовская команда успешно выступает на внутренней арене, что никого не удивляет. Жальгирис является флагманом литовского баскетбола и самым титулованным клубом страны.
Несмотря на локальные успехи в Литве, в Евролиге у команды откровенно не получается. Жальгирис выглядит сильнее АСВЕЛа и Альбы, но за плей-офф борьбу вести ему очень непросто. На текущий момент команда отстает на четыре победы, поэтому в общий успех верится с трудом.
Фенербахче
Турки неплохо выглядят по ходу нынешнего сезона и вполне могут претендовать даже на второе место в турнирной таблице по итогам регулярного сезона. 13 побед в 21-ой игре позволяют Фенербахче занимать пятую строчку на текущий момент.
В турецкой Суперлиге команда демонстрирует хорошие результаты и после 16-ти матчей расположилась на второй строчке, сразу за Анадолу Эфес.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Жальгирис проиграл четыре домашних матча в рамках Евролиги из пяти последних.
- Фенербахче проиграл всего один раз в последних 13-ти матчах.
- В последние 4 года в матчах между этими командами побеждают исключительно хозяева площадки.
Прогноз на матч Жальгирис Каунас - Фенербахче
Гости находятся в гораздо лучшей форме и приедут в Литву за победой. Предлагаю довериться букмекерам и поставить на победу Фенербахче.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram