Жальгирис Каунас – Анадолу Эфес прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

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Продолжается регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги. В среду, 31 января, Жальгирис Каунас дома сыграет против Анадолу Эфес. Игра начнется в 19:00 по центральноевропейскому времени.

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Жальгирис Каунас

В этом сезоне Евролиги команда из Литвы не демонстрирует классных результатов. После 23 матчей Жальгирис Каунас занимает 16 место из 18 и имеют в активе 16 очков. Всего восемь побед и 15 поражений. Что касается внутреннего чемпионата, то там все в порядке. Жальгирис идет на первой строчке и имеет 15 побед в 17 матчах. В общем, в крайних пяти поединках литовцы однажды проиграли, раз сыграли вничью и трижды победили.

Анадолу Эфес

Турецкий коллектив также не демонстрирует выдающихся результатов в Евролиге. У них всего на два очка больше, чем у Жальгириса. В 23 матчах Анадолу Эфес одержал девять побед и 14 раз проиграл. Во внутреннем чемпионате команда из Турции нет явных проблем. Эфес идет на второй строчке Суперлиги и имеет в запасе 33 очка после 18 туров. В крайних пяти матчах Анадолу трижды победил и дважды уступил.

История очных противостояний

В этом сезоне команды уже проводили матч. В ноябре 2023 года Анадолу Эфес победил Жальгирис Каунас в овертайме со счетом 86-82. В общем, в пяти матчах турецкий коллектив побеждал во всех матчах. В последний раз Жальгирис побеждал еще в октябре 2020 года.

Жальгирис Каунас – Анадолу Эфес Прогноз

У обоих коллективов еще есть определенные шансы на зону плей-офф. Обе команды будут иметь хорошую мотивацию, чтобы одержать победу. В предыдущей игре Жальгирис был близок к победе, но уступил в овертайме. На этот раз я верю, что команда из Литвы таки сможет забрать свое на домашней арене.

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