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Dailysports Прогнозы Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Замбия Женщины - Германия Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Замбия - Германия прогноз Фото: https://x.com/DFB_Team_EN
Замбия Замбия
Олимпийский футбольный турнир Женщины Сегодня, 13:00 Замбия - Германия
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Международные, Saint-Etienne, Жоффруа Гишар
Германия Германия
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Германия больше 3,5
Коэф.: 1.9
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В заключительном матче группового этапа женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 в котором Германия сыграет против Замбии. Игра состоится в среду, 31 июля, и начнется в 19:00 по центральноевропейскому времени. Аналитики команды Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Замбия Женщины

Сборная уже потеряла любые шансы на на плей-офф Олимпийского турнира. Замбия в первом матче встретилась с США и потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. Следующая игра получилась просто невероятная, но с плохим завершением для Замбии. На 56-й минуте замбийцы вели в счете со счетом 5:2, но они не смогли удержать преимущество в три гола и потерпели поражение 5:6.

Такое драматическое поражение лишило Замбию на любые шансы на плей-офф. Кроме этого, у замбийцев наибольшее количество пропущенных мячей - девять. К слову, для Замбии - это вторая Олимпиада подряд и в обоих случаях они не смогли пройти в четвертьфиналы.

Германия Женщины

Немки оставляют очень хорошие шансы на плей-офф женского футбольного турнира на Олимпийских играх. Сейчас у Германии три балла после двух туров группового этапа и второе место в квартете. В первом матче турнира Германия сыграли против Австралии и без лишних проблем разобралась со своими соперницами со счетом 3:0. Однако, во втором туре немки вышли на игру против США и на этот раз уже они получили разгромное поражение, хотя именно они считались фаворитами среди букмекеров. На четыре гола американок, Германии ответила только раз - 1:4.

Несмотря на это, сейчас немки на втором месте с тремя очками и разницей мячей - 4:4. К слову, их шансы на четвертьфинал очень велики, ведь в заключительной игре они встретятся против явных аутсайдеров группы. Германия является одной из самых титулованных команд Олимпийских игр среди женщин. На их счету - четыре награды. В 2000, 2004 и 2008 годах команда выигрывала бронзу, а в 2016 - золото. Что касается предыдущих Олимпийских игр, то Германия не смогла пробиться на игры в Токио.

Интересные факты и личные встречи

  • Перед Олимпиадой Германия и Замбия провели товарищеский матч, который завершился победой африканцев 3:2.
  • Сборная Замбии не выигрывает в трех последних матчах и имеет худшую оборону на всех Олимпийских играх.

Замбия Женщины - Германия Женщины Прогноз

Германия имеет больше опыта, лучших исполнителей и больше мотивации перед заключительным матчем группового этапа. Эти факторы убеждают меня, что именно немцы являются фаворитами матча. Кроме этого, Замбия имеет худшую оборону и не смогла удержать преимущество в три мяча - 5:2, проиграв 5:6. Моя ставка будет на то, что немцы отправят полную сумку голов Звмбии. Индивидуальный тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,9.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Германия больше 3,5
Коэф.: 1.9
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