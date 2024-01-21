Замбия – Танзания прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Замбия Коэф.: 2.02 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче второго тура Кубка африканских наций 2024 года, который состоится 21 января, встретятся сборные Замбии и Танзании. В первом туре команды не смогли добыть побед и теперь в очном противостоянии они могут определить потенциального участника плей-офф.

Замбия

Сборная Замбии в первом туре турнира сыграла вничью со сборной ДР Конго со счётом 1:1. В той встрече замбийцы открыли счёт в середине первого тайма, но затем пропустили в ответ. Во втором тайме они не смогли создать серьёзных голевых моментов, но и соперник не был активен.

В заключительном туре замбийской сборной придется сыграть против одного из фаворитов турнира команды Марокко и там набрать очки будет очень непросто. В связи с этим Замбия должна приложить максимум усилий для того, чтобы обыграть Танзанию.

Танзания

Сборная Танзании в первом туре крупно проиграла сборной Марокко со счётом 0:3. Танзанийцы не смогли оказать сопротивления более сильному сопернику и в итоге потерпели разгромное поражение.

Поражение в этом туре будет гарантировать для танзанийской сборной вылет с турнира.

Прогноз на матч Замбия — Танзания

В целом, сборная Замбии выглядит более сильной командой. У замбийцев есть опытные игроки, которые выступают в европейских клубах. Танзания, напротив, имеет молодёжный состав и не может похвастаться стабильностью.

Поэтому, мы считаем, что Замбия уверенно обыграет Танзанию и возьмёт три очка. Букмекеры предлагают на победу Замбии достаточно высокий коэффициент 2,02, чем и нужно воспользоваться.

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