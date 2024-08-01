EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Прогнозы Зальцбург должен обыгрывать соперника! Прогноз на матч ГАК 1902 - Зальцбург

Зальцбург должен обыгрывать соперника! Прогноз на матч ГАК 1902 - Зальцбург

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Грацер АК - Зальцбург прогноз Фото: redbullsalzburg.at / Автор неизвестен
Грацер АК Грацер АК
Бундеслига Австрия 02 авг 2024, 14:30 Грацер АК - Зальцбург
-
- : -
Австрия, Graz, Merkur-Arena
Зальцбург Зальцбург
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1.0)
Коэф.: 1.65
Промокод на бонус 1xBet
1x_1912910 Промокод скопирован
1хБет 5.00
Сделать ставку

Один из поединков в рамках первого тура австрийской Бундеслиги будет сыгран в пятницу на «Меркур-Арене», где между собой сыграют ГАК 1902 и Зальцбург. Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

ГАК 1902

«Красные» выдали шикарный прошлый сезон и заслуженно финишировали не первом месте во Второй Лиге. ГАК 1902 опередил ближайшего преследователя в лице Рида на десять очков. В 30-ти сыгранных поединках «красные» оформили 21 победу при всего трёх поражениях. При этом в родных стенах ГАК уступил лишь в одном случае.

Команда в летнее межсезонье провела интенсивную подготовку, сыграв ряд товарищеских матчей. Скажем прямо, с соперниками второго калибра у «красных дьяволов» проблем не возникло, а вот в последнем спарринге ГАК с треском проиграл на выезде Бешикташу со счётом 1:5.

В новом сезоне клуб стартовал с кубкового поединка против Атус Велден из четвёртой Лиги. Обыграть соперника удалось только в серии пенальти.

Зальцбург

«Красные быки» в прошлом сезоне впервые за последние десять лет остались без чемпионского титула. Зальцбург финишировал на второй строчке, уступив всего два балла Штурму. В 32-х поединках клуб оформил 20 побед при пяти поражениях.

К слову, остались «быки» в прошлом сезоне вообще без трофеев, так как в полуфинале Кубка Австрии Зальцбург в родных стенах проиграл Штурму со счётом 2:3.

В летнее межсезонье Зальцбург провёл пять товарищеских матчей и не проиграли ни разу, обыграв такие команды как Унтерхакинг (3:0), Кюхль (8:1), Риека (1:0) и Шеффилд Уэнсдей (4:0). В первом официальном матче в рамках Кубка Австрии Зальцбург разгромил Дорнбирн со счётом 6:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В официальных поединках Зальцбург не проигрывает ГАКу в семи поединках, оформив шесть побед на данном отрезке
  • Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В родных стенах ГАК оформил только одну победу над Зальцбургом в последних пяти встречах, проиграв в трёх поединках

ГАК 1902 – Зальцбург прогноз

Букмекеры отдают тотальное преимущество Зальцбургу в этом матче, оценивая победу гостей коэффициентом 1.35. Наша ставка на матч «Победа Зальцбурга с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.60.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П2(-1.0)
Коэф.: 1.65
Промокод на бонус 1xBet
1x_1912910 Промокод скопирован
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
France - Nigeria прогноз Olympics 2024. Women Сегодня, 11:15 Франция Женщины – Нигерия Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года France Коэф.: 1.58 Nigeria Рекомендуем Мелбет
Sabah FK - Маккаби Хайфа прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 12:00 Прогноз и ставки на матч Сабах Баку – Маккаби Хайфа 1 августа 2024 года Sabah FK Коэф.: 1.95 Маккаби Хайфа Сделать ставку БетВиннер
Полесье - ОИ Любляна прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 12:00 Полесье — Олимпия прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Полесье Коэф.: 1.5 ОИ Любляна Сделать ставку Мелбет
Новак Джокович - Стефанос Циципас прогноз Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд Сегодня, 13:00 Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Стефанос Циципас 1 августа 2024 года Новак Джокович Коэф.: 1.6 Стефанос Циципас Рекомендуем БетВиннер
ФК Копенгаген - Bruno's Magpies прогноз Лига конференций. Квалификация Сегодня, 13:00 Копенгаген – Мегпис прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года ФК Копенгаген Коэф.: 1.83 Bruno's Magpies Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Ближайшие матчи
Все
Астана 0 - 0 Милсами Сегодня, 10:00 Лига конференций. Квалификация
Астана
0
Милсами
0
48’
Ллапи 0 - 0 Брондбю Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ллапи
0
Брондбю
0
9’
Урарту 0 - 0 Баник Острава Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Урарту
0
Баник Острава
0
9’
Браво 0 - 0 Зриньски Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Браво
0
Зриньски
0
8’
Арарат 0 - 0 Зимбру Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Арарат
0
Зимбру
0
9’
Ордабасы Шымкент 0 - 1 Дифферданж Сегодня, 11:00 Лига конференций. Квалификация
Ордабасы Шымкент
0
Дифферданж
1
9’
АЕК Ларнака - : - Пакш Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
АЕК Ларнака
-
Пакш
-
12:00
Тобол - : - Санкт-Галлен Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
Тобол
-
Санкт-Галлен
-
12:00
Пафос - : - Жальгирис Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
Пафос
-
Жальгирис
-
12:00
ФЦИ Левадия - : - Осиек Сегодня, 12:00 Лига конференций. Квалификация
ФЦИ Левадия
-
Осиек
-
12:00
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:07 Игрок Фортуны Дюссельдорф трагически погиб. В клуб объявлен траур Новости футбола Сегодня, 10:58 Челси заплатит 16 миллионов за голкипера из Бельгии. Он станет уже восьмым в команде Новости футбола Сегодня, 10:42 Вест Хэм и Ман Юнайтед не могут договориться в цене за Ван-Биссаку Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:42 Алькарас стал первым полуфиналистом Олимпийского турнира Новости футбола Сегодня, 10:30 Трансфер звезды Боруссии Дортмунд в топ-клуб Италии под угрозой срыва Новости бокса Сегодня, 10:23 Бывший соперник Дюбуа считает, что Даниэль может "потушить" Джошуа Новости футбола Сегодня, 10:13 В Вильярреале сказали, будут ли искать замену Сорлоту на фоне слухов об его уходе в Атлетико Новости Олимпийских игр Сегодня, 10:05 Стрелок из Турции выиграл серебро Олимпиады и стал звездой интернета благодаря своему стилю Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:57 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Сегодня, 09:43 ШОК. Боксерский поединок между трансгендером и женщиной на Олимпиаде продлилися всего 46 секунд
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Франция Женщины – Нигерия Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Сабах Баку – Маккаби Хайфа 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Полесье — Олимпия прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Стефанос Циципас 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Копенгаген – Мегпис прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года Футбол Сегодня Удастся ли Шерифу вернуться в игру? Прогноз на матч Эльфсборг - Шериф Футбол Сегодня Силькеборг может выиграть в родных стенах! Прогноз на матч Силькеборг - Мольде Футбол Сегодня Турки оформят вторую победу кряду! Прогноз на матч Трабзонспор - Ружомберок Футбол Сегодня Брага снова выиграет! Прогноз на матч Маккаби Петах-Тиква - Брага Футбол Сегодня Риека – Корвинул Хунедоара прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года