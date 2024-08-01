Зальцбург должен обыгрывать соперника! Прогноз на матч ГАК 1902 - Зальцбург

Прогноз на матч П2(-1.0) Коэф.: 1.65 Промокод на бонус 1xBet 1x_1912910 Промокод скопирован 5.00 Сделать ставку

Один из поединков в рамках первого тура австрийской Бундеслиги будет сыгран в пятницу на «Меркур-Арене», где между собой сыграют ГАК 1902 и Зальцбург. Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

ГАК 1902

«Красные» выдали шикарный прошлый сезон и заслуженно финишировали не первом месте во Второй Лиге. ГАК 1902 опередил ближайшего преследователя в лице Рида на десять очков. В 30-ти сыгранных поединках «красные» оформили 21 победу при всего трёх поражениях. При этом в родных стенах ГАК уступил лишь в одном случае.

Команда в летнее межсезонье провела интенсивную подготовку, сыграв ряд товарищеских матчей. Скажем прямо, с соперниками второго калибра у «красных дьяволов» проблем не возникло, а вот в последнем спарринге ГАК с треском проиграл на выезде Бешикташу со счётом 1:5.

В новом сезоне клуб стартовал с кубкового поединка против Атус Велден из четвёртой Лиги. Обыграть соперника удалось только в серии пенальти.

Зальцбург

«Красные быки» в прошлом сезоне впервые за последние десять лет остались без чемпионского титула. Зальцбург финишировал на второй строчке, уступив всего два балла Штурму. В 32-х поединках клуб оформил 20 побед при пяти поражениях.

К слову, остались «быки» в прошлом сезоне вообще без трофеев, так как в полуфинале Кубка Австрии Зальцбург в родных стенах проиграл Штурму со счётом 2:3.

В летнее межсезонье Зальцбург провёл пять товарищеских матчей и не проиграли ни разу, обыграв такие команды как Унтерхакинг (3:0), Кюхль (8:1), Риека (1:0) и Шеффилд Уэнсдей (4:0). В первом официальном матче в рамках Кубка Австрии Зальцбург разгромил Дорнбирн со счётом 6:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В официальных поединках Зальцбург не проигрывает ГАКу в семи поединках, оформив шесть побед на данном отрезке

Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

В родных стенах ГАК оформил только одну победу над Зальцбургом в последних пяти встречах, проиграв в трёх поединках

ГАК 1902 – Зальцбург прогноз

Букмекеры отдают тотальное преимущество Зальцбургу в этом матче, оценивая победу гостей коэффициентом 1.35. Наша ставка на матч «Победа Зальцбурга с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.60.

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