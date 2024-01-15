Юта Джазз — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Прогноз на матч П1(-4.5) Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Ютой и Индианой. Встреча пройдет в ночь на вторник, 16 января. Начало игры запланировано на 03:00 по центрально европейскому времени.

Юта Джазз

Команда в текущем сезоне не впечатляет результатами, однако сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф. По итогам 41-й игры Джазз имет в своем активе 21 победу, что позволяет команде располагаться на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Финн Лаури Марканнен солидно выглядит в текущем сезоне и является лидером Джазз. На его счету 23.7 очков и 8.8 подборов в среднем за матч.

Индиана Пэйсерс

Индиана находится в неплохой форме и идет среди лидеров Восточной конференции. Пэйсерс разместились на шестой позиции, однако до третьей строчки всего одна победа. В 39-ти играх Индиана 23 раза победила и по итогам почти половины регулярного сезона имеет серьезные претензии на выход в плей-офф.

В предстоящем поединке команде не поможет ее лидер Тайриз Халибертон. Также у Индианы лучший процент попаданий с игры среди всех команд лиги и наибольшее количество очков в среднем за игру.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Юта идет на серии из пяти побед подряд.

Индиана проиграла лишь один выездной матч из пяти последних.

Команды уже встречались в этом сезоне: Пэйсерс легко победили 134:118.

Прогноз

Юта в хорошей форме, а Пэйсерс не могут рассчитывать на своего лидера. В связи с этим предлагаю ставить на победу хозяев с форой -4.5.

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