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Главная Прогнозы Юта Джазз — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Юта Джазз — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Юта Джазз - Индиана Пэйсерс прогноз
Юта Джазз Юта Джазз
НБА Вчера, 20:00 Юта Джазз - Индиана Пэйсерс
Солт-Лейк-Сити, Delta Center
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Прогноз на матч П1(-4.5)
Коэф.: 1.64
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В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Ютой и Индианой. Встреча пройдет в ночь на вторник, 16 января. Начало игры запланировано на 03:00 по центрально европейскому времени.

Юта Джазз

Команда в текущем сезоне не впечатляет результатами, однако сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф. По итогам 41-й игры Джазз имет в своем активе 21 победу, что позволяет команде располагаться на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Финн Лаури Марканнен солидно выглядит в текущем сезоне и является лидером Джазз. На его счету 23.7 очков и 8.8 подборов в среднем за матч.

Индиана Пэйсерс

Индиана находится в неплохой форме и идет среди лидеров Восточной конференции. Пэйсерс разместились на шестой позиции, однако до третьей строчки всего одна победа. В 39-ти играх Индиана 23 раза победила и по итогам почти половины регулярного сезона имеет серьезные претензии на выход в плей-офф.

В предстоящем поединке команде не поможет ее лидер Тайриз Халибертон. Также у Индианы лучший процент попаданий с игры среди всех команд лиги и наибольшее количество очков в среднем за игру.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Юта идет на серии из пяти побед подряд.
  • Индиана проиграла лишь один выездной матч из пяти последних.
  • Команды уже встречались в этом сезоне: Пэйсерс легко победили 134:118.

Прогноз

Юта в хорошей форме, а Пэйсерс не могут рассчитывать на своего лидера. В связи с этим предлагаю ставить на победу хозяев с форой -4.5.

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Прогноз на матч П1(-4.5)
Коэф.: 1.64
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