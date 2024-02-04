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Юта Джаз – Милуоки Бакс прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Юта Джаз - Милуоки Бакс прогноз
Юта Джаз Юта Джаз
НБА 04 фев 2024, 20:00 Юта Джаз - Милуоки Бакс
Солт-Лейк-Сити, Delta Center
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
Прогноз на матч Тотал меньше 247,5
Коэф.: 1.87
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100%
1хБет 5.00
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5 февраля свою встречу в регулярном чемпионате НБА проведут Юта Джаз – Милуоки Бакс, прогноз на матч этих соперников можно найти на страницах нашего ресурса.

Юта Джаз

Текущий сезон для Юты непростой, команда идет десятой в своей конференции, но на хвосте есть ряд конкурентов. В последней встрече Джаз в упорной борьбе уступили на своем паркете Филадельфии – 124:127, хороший матч выдал финн Лаури Маркканен, на его счету 28 очков и 10 подборов. Упомянутое поражение стало третьим подряд, что является признаком не лучшей формы. Перед этим противостоянием у команды нет кадровых потерь.

Милуоки Бакс

Привычно сильно проводят регулярный чемпионат баскетболисты Милуоки, к тому же в команде +1 суперзвезда, речь о Лилларде. В последней встрече Бакс одолели в гостях Даллас 129:117, мощный матч выдал Адетокунбо, на его счету 48 очков. Команда не впечатляла результатами в крайних встречах, так как одержала всего 3 победы в пяти противостояниях. Милуоки идет вторым на Востоке, отставая на 4 победы первого Бостона. Предстоящую встречу из-за повреждения пропустит только Джексон.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Меньше месяца назад Юта сумела неожиданно обыграть Бакс в гостях со счетом 132:116, по ходу встречи преимущество Джаз достигало 33 очков, но Милуоки чуть не совершил камбэк, когда сократил отставание до 3 баллов.
  • Юта неплохо играет дома, 15 побед в 22 встречах.
  • Милуоки выиграл чуть больше половины своих выездных матчей, 12 из 23.

Юта Джаз – Милуоки Бакс Прогноз

Букмекерам сложно выделить фаворита данного противостояния, Юта играет дома и более мотивирована, Милуоки выше в чемпионате, имеет сильнее состав, но будет играть второй день подряд, а это тяжело физически. Отметим и тот факт, что Джаз находятся на серии из поражений. От команд ждут крайне высокой результативности, но мы сделаем ставку на тотал меньше 247,5 очков.

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Прогноз на матч Тотал меньше 247,5
Коэф.: 1.87
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