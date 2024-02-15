Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Голден Стэйт Уорриорз Коэф.: 1.82 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

16 февраля свою встречу в регулярном чемпионате НБА проведут Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз, аргументированный прогноз на данное событие, можно найти на страницах нашего сайта.

Юта Джаз

Основная задача Юты в этом сезоне, попасть в плей-офф, что будет непросто, ведь команда 11-я в конференции, имея одинаковое количество с предстоящим соперником, но «воины» провели на три встречи меньше. В последней встрече Джаз провалились на своем паркете против Лейкерс – 122:138, данное поражение стало третьим подряд, что можно считать признаком кризиса. Кадровых потерь перед этой встречей нет.

Голден Стэйт Уорриорз

«Воины» смогли вовремя прибавить, что позволило подняться на десятую строчку Запада. Свой последний матч Голден Стэйт проиграл на своем паркете Клипперс со счетом 125:130, хотя перед началом последней четверти вели с разницей 11 очков. Этим обидным поражением команда прервала серию из пяти подряд, хотя такая неудача не должна подорвать уверенность игроков, которые явно поймали кураж, а для «воинов» это очень важно. Предстоящую битву из-за травм пропустит Крис Пол.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды уже пересекались в этом сезоне, встреча состоялась буквально на днях и завершилась выездной победой Голден Стэйт – 129:107.

«Воины» выиграли половину своих выездных встреч, 12 из 24.

У Юты чуть больше 65% побед на своем паркете, 17 из 26.

Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз Прогноз

В битве прямых конкурентов букмекеры не выделяют фаворита, Голден Стэйт в отличной форме, а вот Юта на серии поражений, основное преимущество Джаз состоит в том, что они играют на своем паркете. Ожидаем интересной и непредсказуемой битвы, в которой мы отдаем предпочтение гостям, поэтому ставим на чистую победу «воинов» в данной битве.

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