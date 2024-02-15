EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз прогноз
Юта Джаз Юта Джаз
НБА Сегодня, 21:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз
Salt Lake City, Delta Center
Голден Стэйт Уорриорз Голден Стэйт Уорриорз
Прогноз на матч Победа Голден Стэйт Уорриорз
Коэф.: 1.82
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

16 февраля свою встречу в регулярном чемпионате НБА проведут Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз, аргументированный прогноз на данное событие, можно найти на страницах нашего сайта.

Юта Джаз

Основная задача Юты в этом сезоне, попасть в плей-офф, что будет непросто, ведь команда 11-я в конференции, имея одинаковое количество с предстоящим соперником, но «воины» провели на три встречи меньше. В последней встрече Джаз провалились на своем паркете против Лейкерс – 122:138, данное поражение стало третьим подряд, что можно считать признаком кризиса. Кадровых потерь перед этой встречей нет.

Голден Стэйт Уорриорз

«Воины» смогли вовремя прибавить, что позволило подняться на десятую строчку Запада. Свой последний матч Голден Стэйт проиграл на своем паркете Клипперс со счетом 125:130, хотя перед началом последней четверти вели с разницей 11 очков. Этим обидным поражением команда прервала серию из пяти подряд, хотя такая неудача не должна подорвать уверенность игроков, которые явно поймали кураж, а для «воинов» это очень важно. Предстоящую битву из-за травм пропустит Крис Пол.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды уже пересекались в этом сезоне, встреча состоялась буквально на днях и завершилась выездной победой Голден Стэйт – 129:107.
  • «Воины» выиграли половину своих выездных встреч, 12 из 24.
  • У Юты чуть больше 65% побед на своем паркете, 17 из 26.

Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз Прогноз

В битве прямых конкурентов букмекеры не выделяют фаворита, Голден Стэйт в отличной форме, а вот Юта на серии поражений, основное преимущество Джаз состоит в том, что они играют на своем паркете. Ожидаем интересной и непредсказуемой битвы, в которой мы отдаем предпочтение гостям, поэтому ставим на чистую победу «воинов» в данной битве.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Голден Стэйт Уорриорз
Коэф.: 1.82
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Портленд Трэйл-Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвз прогноз НБА Сегодня, 22:00 Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Портленд Трэйл-Блэйзерс Коэф.: 1.6 Миннесота Тимбервулвз Рекомендуем MelBet
Герта - Магдебург прогноз Вторая Бундеслига Германия 16 фев 2024, 12:30 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Герта Коэф.: 1.59 Магдебург Сделать ставку MelBet
Ганновер - Гройтер Фюрт прогноз Вторая Бундеслига Германия 16 фев 2024, 12:30 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Ганновер Коэф.: 1.6 Гройтер Фюрт Сделать ставку 1xBet
ПСВ Эйндховен - Хераклес прогноз Эредивизи Нидерланды 16 фев 2024, 14:00 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года ПСВ Эйндховен Коэф.: 1.6 Хераклес Рекомендуем 1xBet
Фамаликан - Риу Аве прогноз Примейра-лига Португалия 16 фев 2024, 15:15 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Фамаликан Коэф.: 1.51 Риу Аве Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ об уходе, Барселона может продать Бальде. Daily Digest за 15 февраля Новости футбола Сегодня, 16:59 Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Милан на своем поле без проблем разобрался с Реном Новости футбола Сегодня, 16:02 Рома или Челси? Лукаку ответил на вопрос о своем будущем Новости футбола Сегодня, 15:47 Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:29 Обамеянг догнал лучшего бомбардира в истории Лиги Европы по количеству голов Новости баскетбола Сегодня, 15:17 Стеф Кари обновил очередной рекорд НБА Новости футбола Сегодня, 15:01 Директор Милана рассказал, возможно ли продление контракта с Жиру Новости футбола Сегодня, 14:43 Де Росси стартовал в Лиге Европы с ничьи. Рома и Фейеноорд не смогли определить сильнейшего Новости бокса Сегодня, 14:01 Тейлор и Кэттеролл таки проведут реванш спустя два года. Объявлены дата и место
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Хоккей 16 фев 2024 Аризона Койотс — Каролина Харрикейнз прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Бокс 16 фев 2024 О`Шаки Фостер — Абрахам Нова прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Сидней – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 Баскетбол 17 фев 2024 Тасмания ДжекДжамперс — Перт Уайлдкэтс прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Мельбурн Сити – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024