Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 242,5 Коэф.: 1.94 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Регулярный чемпионат НБА продолжает радовать своими интересными противостояниями, на этот раз мы подготовили эксклюзивный прогноз на матч Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз.

Юта Джаз

В текущем сезоне Юта играет с переменным успехом, на счету команды 26 побед, при 27 поражениях, это позволяет занимать 11-ю строчку на Западе, сохраняя шансы на попадание в раунд стыковых встреч. Джаз в последнем матче уступили в гостях Финиксу со счетом 115:129, данное поражение стало четвертым в шести противостояниях. Предстоящую встречу рискует пропустить только Сенсабау. У Юты будет на два дня больше отдыха по сравнению с соперником, это важное преимущество.

Голден Стэйт Уорриорз

Буквально неделю назад положение «воинов» выглядело угрожающим, непонятно было, способна ли команда попасть в плей-офф. С тех пор Голден Стэйт выдали серию из четырех побед, что позволило подняться на десятую строчку Запада. В последней встрече команда обыграла на своем паркете звездный Финикс – 113:112, решающую трешку Стеф Карри забросил практически с финальной сиреной. Предстоящую встречу пропустит Крис Пол, под вопросом Сантуш.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды в прошлом сезоне играли трижды, во всех случаях побеждали хозяева, в итоге 2:1 в пользу Голден Стэйт.

Джаз выиграли чуть больше 70% матчей на своем паркете в этом сезоне, 17 из 24.

У Голден Стэйт 11 побед в 23 выездных встречах, причем сейчас есть серия из трех выигрышей подряд в гостях.

Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз Прогноз

Встреча интересна уже тем, что между собой сыграют прямые конкуренты за десятую строчку Запада. Голден Стэйт набрал обороты, хотя «воины» даже в свои лучшие сезоны могли проиграть в любой момент. Юта постарается выжать максимум из преимущества своего паркета. Ожидаем напряженной и результативной битвы, поэтому ставим на тотал больше 242,5 очков.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram