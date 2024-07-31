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Dailysports Прогнозы Юнион оформит уверенную победу! Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуа - Беерсхот

Юнион оформит уверенную победу! Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуа - Беерсхот

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот прогноз Фото: rusg.brussels / Автор неизвестен
Юнион Сент-Жиллуаз Юнион Сент-Жиллуаз
Про-лига Бельгия 02 авг 2024, 14:45 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот
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Бельгия, Brussels, Stade Joseph Marien
Беерсхот Беерсхот
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.83
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
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Один из поединков в рамках второго тура чемпионата Бельгии состоится в пятницу в Брюсселе, где на арене «Йозеф Мариен» местный Юнион Сент-Жиллуа примет Беерсхот. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Юнион Сент-Жиллуа

Команда Себастьяна Поконьоли в прошлом сезоне финишировали лишь на второй строчке в чемпионате, уступив Брюгге всего один балл. Реванш удалось взять уже в матче за Суперкубок Бельгии, в котором Юнион Сент-Жиллуа оформил победу со счётом 2:1.

В целом в рамках подготовки к новому сезону Юнион Сент-Жиллуа провёл целый ряд товарищеских поединков, в которых выглядел просто здорово. Так, команда не проиграла ни разу, хотя среди соперников были такие команды как Спортинг Лиссабон (2:2) и греческий ПАОК (2:1).

В первом туре подопечные Себастьяна Поконьоли проводили выездной матч против Дендера, в котором смогли взять всего одно очко. На протяжении всего матча Юнион владел преимуществом, нанёс больше ударов по воротам, однако забить вице-чемпион так и не смог.

Беерсхот

«Фиолетовые» в прошлом сезоне смогли выиграть Челленджер Про Лигу и обеспечили себе повышение в классе. Ближайшего соперника в лице Дендера команда Дирка Кёйта опередила всего на два балла.

В рамках подготовки к старту в элитном дивизионе Беерсхот провёл три товарищеских матча, в которых уступил Мехелену (1:2) и греческому АЕКу со счётом 0:3. В последнем спарринге команда нанесла поражение в родных стенах ОФИ – 3:1.

В рамках первого тура чемпионата Бельгии «фиолетовые» проводили домашний матч против Хеверли Лувен и сыграли вничью 0:0. При этом, можно смело сказать, подопечным Дирка Кёйта повезло, так как соперник доминировал на поле и был ближе к трём очкам.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Юнион обыграл Беерсхот в двух последних поединках с общим счётом 8:0
  • Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В двух встречах из пяти предыдущих сыграл вариант ставки на «Тотал больше 2.5»

Юнион Сент-Жиллуа – Беерсхот прогноз

Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам поля, оценивая их победу коэффициентом на уровне 1.27. Считаем, что Юнион оформит уверенную победу и наша ставка «Победа Юниона с форой (-1.5)» с коэффициентом 1.83.

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Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.83
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ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
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