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ЮАР – Намибия прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
ЮАР - Намибия прогноз
ЮАР ЮАР
Кубок африканских наций Сегодня, 15:00 ЮАР - Намибия
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Международные, Korhogo, Stade Amadou Gon Coulibaly
Намибия Намибия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.55
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В матче второго тура Кубка африканских наций 2024 года, который состоится 21 января, встретятся сборные ЮАР и Намибии. В первом туре команда Намибии добыла неожиданную победу, в то время как сборная Южноафриканской республики не смогла набрать очков.

ЮАР

Сборная ЮАР в первом туре турнира потерпела поражение от сборной Мали со счётом 0:2. Южноафриканцы выглядели неплохо в первом тайме, но во втором не смогли справиться с давлением соперника и пропустили два гола.

Если команда проиграет и во втором матче подряд, то она автоматически лишится шансов на выход в плей-офф, что станет огромным разочарованием для болельщиков. В составе этой сборной есть достаточно известные футболисты, однако пока результата показать они не могут.

Намибия

Сборная Намибии в первом туре одержала сенсационную победу над сборной Туниса со счётом 1:0. Намибийцы выглядели сильнее соперника по игре и заслужили победу. Теперь же им предстоит доказать, что победа в первом туре не была случайностью.

В целом, сборная Намибии выглядит более мотивированной командой. Они знают, что могут обыграть ЮАР и выйти на первое место в группе. При этом в составе сборной Намибии нет звезд с мировым именем, однако в целом команда выглядит очень профессионально.

Прогноз на матч ЮАР — Намибия

Намибия может обыграть ЮАР и взять три очка. При этом брать победу такой скромной команды – довольно рискованный шаг. Предлагаю поставить на то, что в матче будет забито меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.55
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