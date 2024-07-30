Япония Женщины – Германия Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Прогноз на матч Победа Japan Коэф.: 1.57 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В четверг, 1 августа, в матче 2-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 сборная Германии сыграет против Японии. Начало матча в 11:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Япония Женщины

Сборная Японии пробивалась на Олимпиаду через отборочный турнир, который проходил в венгерском Шопроне. Там японки финишировали первыми, опередив Испанию, Канаду и Венгрию. Япония начала турнир с победы Испанией, но после этого неожиданно проиграли Венгрии и в решающей игре справились с Канадой.

На старте Олимпиады Япония играла против главных фавориток каждых игр – сборной США. И абсолютно ожидаемо никаких шансов американки японкам не оставили – поражение 76:102. Так что игра против Германии имеет для японок решающее значение, ведь даже в случае финиша на третьем месте пройти дальше с настолько негативной разницей очков будет тяжело.

Германия Женщины

Германия, как и Япония, отобралась на Олимпиаду через квалификационный турнир, но проходил он в Бразилии. Там немки сумели финишировать на второй позиции, уступив лишь Австралии. За бортом Олимпиады сборная Германии отсавила хозяек турнира. И это абсолютно историческое достижение, поскольку ранее женская сборная Германии по баскетболу никогда не отбиралась на Олимпиаду.

И в первом же своем матче на Олимпиадах Германии удалось одержать победу. В 1-м туре немки абсолютно сенсационно обыграли Бельгию. Коэффициент на это событие у большинства букмекеров был более 5! При этом Германия не просто одержала победу, а сделала это с разгромным счетом 83:69.

Интересные факты о матче и история личных встреч

На минувшей Олимпиаде сборная Японии завоевала сербрянные медали.

Сборные Японии и Германии не играли друг против друга с 1998 года, когда они пересеклись на чемпионате мира.

Прогноз на матч Япония Женщины – Германия Женщины

Германия очень удивила в 1-м туре, но все равно Япония является фаворитом этого матча за счет более высокого класса и большего опыта. Моя ставка – победа Японии.

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