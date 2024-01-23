Япония – Индонезия прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 3,5 Коэф.: 1.79 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Кубок Азии значимое событие в мире футбола, поэтому к нему есть интерес, наши эксперты подготовили свой эксклюзивный прогноз на матч Япония – Индонезия.

Япония

Сборная Японии всегда входит в число главных претендентов на победу, когда речь идет о континентальных первенствах. На этом турнире команда не впечатляет, в первом туре были небольшие проблемы с Вьетнамом, но в итоге удалось выиграть со счетом 4:2. Во второй встрече японцы котировались большими фаворитами в противостоянии против Ирака, однако, неожиданно потерпели поражение со счетом 1:2. Команда идет второй в группе, хотя первой не станет при любых раскладах, чтоб удержаться на своей позиции, достаточно просто не уступить.

Индонезия

В каждом из своих матчей на этом турнире Индонезия котировалась андердогом, но смогла набрать три очка, что позволяет сохранять неплохие шансы на выход в плей-офф. Команда в первом туре уступила по делу Ираку со счетом 1:3, хотя пыталась оказать сопротивление. Во втором туре удалось сенсационно одолеть Вьетнам – 1:0. Индонезия идет третьей в своем квартете, отставая от предстоящего соперника по дополнительным показателям.

История очных противостояний

Любители статистики могут найти всего один случай, когда команды пересекались, в квалификации к чемпионату мира в далеком 1989-м году, тогда японцы выиграли дома 5:0, а вот в гостях сыграли 0:0.

Прогноз на матч Япония – Индонезия

Встретятся команды совершенно разного, хотя при этом они прямые конкуренты за второе место. Индонезию вполне устроит и ничья, пусть это будет только третье место в квартете, японцы будут играть на победу, букмекеры не сомневаются в их итоговом успехе. Ставим на тотал больше 3,5 голов и ждем зрелищной битвы.

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