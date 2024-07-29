Япония — Франция прогноз и ставки на матч 30 июля 2024 года

Прогноз на матч П1(+20.5) Коэф.: 1.57 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Японии и Франции. Встреча пройдет во вторник, 30 июля. Начало игры запланировано на 17:15 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Япония

Япония, хозяйка прошлой Олимпиады в Токио, продолжает временами демонстрировать высококлассный баскетбол, опираясь на отличную командную игру и талантливых индивидуальных исполнителей.

Усилий Хатимуры и Ватанабе не хватило для того, чтобы в первой игре против Германии не упасть в грязь лицом. Как бы не старались лидеры японской команды, в итоге получили -20 и, по правде говоря, шансов на продолжение борьбы практически не имеют.

Франция

Франция - один из фаворитов турнира, имеющий богатую историю и множество титулов в европейском баскетболе. Под руководством опытного тренера и с участием звёзд НБА, таких, как Виктор Вембаньяма, Руди Гобер и Эван Фурнье, французская сборная обладает мощной атакой и умением контролировать темп игры.

В первом матче против бразильцев на площадке интриги было мало. После провального начала поединка французские звезды собрались и уверенно победили в том матче — 78:66.

Интересные факты и личные встречи

Японцы проиграли пять матчей кряду.

Победой над Бразилией французы прервали серию из четырех подряд поражений.

В личных встречах 2:1 в пользу европейской сборной.

Япония - Франция Прогноз

В этой встрече Франция выглядит фаворитом благодаря более глубокому составу и опыту на международной арене. Ставлю на победу Японии с форой +20.5 очков.

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