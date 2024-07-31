Япония – Бразилия прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года

Прогноз на матч Победа Бразилия Коэф.: 1.68 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В пятницу, 2 августа, в матче 3-го тура группового этапа олипийского баскетбольного турнира у мужчин сборная Японии сыграет против Бразилии. Начало матча в 11:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Япония

Сборная Японии не была фаворитом в Группе В, но по итогам двух туров занимает третье место и имеет шансы на выход в плей-офф как одна из двух лучших команд, которые финишируют третьими. Однако в этом рейтинге сейчас Япония уступает Южному Судану и Испании, которые, в отличие от Японии, имеют в своем активе по одной победе.

В стартовом матче сборная Японии столкнулась против очень мощной сборной Германии, которой абсолютно без шансов проиграла с разницей в 20 очков – 77:97. А уже во втором туре японцы играли против хозяев Олимпиады – Франции. И там Япония была близка к сенсации, поскольку перевела игру в овертайм, но проиграла 94:90.

Бразилия

Сборная Бразилии пребывает в похожем положении. Она также имеет в своем активе лишь 2 очка, но оба матча проиграла в основное время, да и имеет худушую разницу очков, в сравнении с Японией. Но, как и Япония, Бразилия приехала в Париж в качестве аутсайдера группы, и в случае победы в этом матче будет претендовать на плей-офф с третьего места.

В матче 1-го тура против Франции Бразилия сумела выиграть первую четверть 23:15, но хозяева Олимпиады собрались с силами и очень быстро отыгрались, а в итоге выиграли 78:66. Против Германии получилась похожая ситуация, но Бразилия проиграла первую четверть 10:22, но во второй выдала невероятный отрезок и на перерыв команды пошли при счете 40:40.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бразилия не выходила в плей-офф Олимпиады с 2012 года.

Япония восьмой раз участвует в Олимпиаде, но в плей-офф не играла ни разу.

Это будет первый матч между Японией и Бразилией в истории.

Прогноз на матч Япония – Бразилия

Япония удивила против Франции, но Бразилия по ходу турнира выглядит более сильной команду. Моя ставка – победа Бразилии.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram