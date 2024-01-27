Янник Синнер – Даниил Медведев прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Прогноз на матч П1(-4,5) Коэф.: 1.86 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

28 января состоится финалAustralianOpenв мужском разряде, за победу в турнире сразятся итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев, кто окажется сильнее на этот раз? Читайте прогноз на нашем сайте.

Янник Синнер

Молодой итальянец находится в феноменальной форме, ему 22 года, он демонстрирует лучший теннис в своей карьере, а главное, спортсмен окреп психологически. До полуфинала Синнер не проиграл ни сета, хотя прошел даже таких крепких ребят, как Рублев и Хачанов. За шаг до финала спортсмен сразился с первой ракеткой мира, рекордсменом по многим показателям Новаком Джокович. Синнер довольно уверенно разобрался с живой легендой – 6:1, 6:2, 6:7, 6:3. Так теннисист добрался до своего первого финала, есть хороший шанс взять мэйджор с первой попытки. Независимо от результатов финала, Синнер останется четвертой ракеткой мира.

Даниил Медведев

Россиянин не выглядел феноменально на этом турнире, возникали трудности даже со средняками. В четвертьфинале Медведев только в пяти сетах одолел крепкого поляка Хуркача. Понадобился настоящий камбэк в полуфинале против Зверева, которому Медведев уступал 0:2 по сетам, но выиграл 3:2, такая же ситуация была и против финна Руусувуори. Пока россиянин добивается своего за счет опыта и характера. Для спортсмена это третий финалAustralianOpen, предыдущие два он проиграл. Медведеву меньше, чем через месяц исполнится 28 лет, он является третьей ракеткой мира

История очных противостояний

Спортсмены играли между собой целых девять раз, счет пока 6:3 в пользу Медведева, хотя нельзя не отметить тот факт, что последние три встречи выиграл итальянец.

Янник Синнер – Даниил Медведев Прогноз

На бумаге итальянец, букмекеров не смущает тот факт, что Синнер ниже в рейтинге, впервые пробился в финал мэйджора, а также имеет отрицательный баланс против Медведева. Мы считаем котировки логичными, ведь итальянец действительно очень хорошо, именно он заслужил выиграть этот шлем, и не важно, что этот финал в Австралии для россиянина третий за четыре года. Основная задача Синнера, не перегореть психологически, тогда он сможет выиграть, ставим на успех итальянца с форой -4,5 гейма.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram