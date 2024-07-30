Ягеллония - Паневежис прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Ягелония больше 2 Коэф.: 1.5 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В ответном матче второго раунда квалификации к Лиге Чемпионов УЕФА польская Ягеллония дома будет принимать Паневежис из Литвы. Первая встреча команд завершилась разгромной победой поляков 4:0. Команда Dailysports подготовила для вас прогноз на эту встречу.

Ягеллония

В прошлом сезоне польский коллектив стал чемпионом Экстраклясы. В 34 турах они набрали 63 очка и по дополнительным показателям обошли ближайшего преследователя - Шленск Вроцлав. Для этой команды - это первое чемпионство в истории. Сейчас Ягеллония также идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав шесть очков в двух матчах.

В первой игре квалификации Ягеллония разгромила соперников 4:0. Уже к 30 минуте счет на табло был 3:0 в пользу поляков. В результате, они смогли довести матч до победу. Эта квалификации стала для команды шестой в истории команды. До этого их лучшим показателем был третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Паневежис

Действующий чемпион А Лиги Литвы. Для команды это также первое чемпионство в их истории. К слову, Паневежис довольно молодая команда, клуб был создан в 2015 году. В прошлой кампании они набрали 87 баллов и на 12 баллов оторвались от второй строчки. Сейчас чемпионат Литвы в самом разгаре и Паневежис снова идет на первом месте. 49 очков в 22 матчах, отрыв в четыре балла от ближайшего преследователя и еще одна игра в запасе.

Как в Ягеллонии, Паневежис также не является опытным еврокубковым бойцом. До нынешнего розыгрыша у литовцев было три попытки пройти в плей-офф. Ни разу это не удалось сделать, а самым большим достижением является второй квалификационный раунд. Что касается игровой формы, то у Паневежиса она довольно плохая. В пяти предыдущих играх они дважды проиграли, дважды сыграли вничью и раз выиграли.

Интересные факты и личные встречи

Первая игра между этими командами была как раз на прошлой неделе, когда Ягеллония победила 4:0.

Ягеллония забивает больше 1 мяча в 4 матчах подряд. Ягеллония забивает больше 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

Ягеллония забивает в 24 матчах подряд.

Ягеллония - Паневежис Прогноз

Польская команда уже на 99% гарантировала себе место в следующем раунде квалификации, после разгромной победы на выезде. Думаю, они уже не упустят этого шанса и одержат победу и в этой игре. Моя ставка - индивидуальный тотал Ягеллонии больше двух с коэффициентом 1,5.

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