Вулверхэмптон – Брентфорд прогноз и ставки на матч 10 февраля

Прогноз на матч Победа Вулверхэмптон Коэф.: 2.08 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В Английской Премьер-лиге продолжается 24 тур. В одном же матчей, Вулверхэмптон на своем поле примет Брентфорд. Игра состоится в субботу, 10 февраля, и начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени.

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Вулверхэмптон

"Волки" сейчас занимают десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, в их активе 32 очка после 23 туров. В крайних пяти играх Вулверхэмптон одержал три победы, раз сыграл вничью и раз проиграл. К слову, в предыдущем матче "волки" победили на выезде Челси со счетом 4:2 и именно из-за этого они обошли "синих" и поднялись на десятое место.

Брентфорд

"Пчелы" сейчас идут ниже "волков". В активе Брентфорда 22 очка после 22 туров (один матч в запасе) и 15 строчка Премьер-лиги. Сейчас результаты у команды не очень яркие, в крайних пяти играх они одержали только одну победу, одну ничью и трижды проиграли. В крайнем матче против Манчестер Сити они побеждали 1:0, но не удержали преимущество и проиграли 1:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне это уже четвертый очный матч этих команд. В трех играх Вулвз одержали две победы и раз команды разошлись мирно.

"Волки" в трех матчах подряд забивают минимум два гола.

Брентфорд имеет голевую серию из восьми матчей подряд. Последний раз, когда "пчелы" не забивали, было еще 9 декабря 2023 года.

По набранным очкам дома Вулвз идут на 12 месте. Брентфорд на 18 месте по количеству набранных очков в выездных играх.

Вулверхэмптон – Брентфорд прогноз

"Волки" демонстрируют очень хорошие результаты. Они обыграли Челси, дали бой Ман Юнайтед, а до этого не проигрывали семь матчей подряд. Брентфорд не могу похвастаться стабильностью и, особенно, матчами на выезде. Я не буду ничего придумывать и поставлю на победу хозяев за 2,08.

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