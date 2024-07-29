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Dailysports Прогнозы Возникнут ли проблемы у Флоры? Прогноз на матч Флора - Виртус

Возникнут ли проблемы у Флоры? Прогноз на матч Флора - Виртус

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Флора - Виртус Аккуавива прогноз Photo: fcflora.ee / Author unknown
Флора Флора
Лига конференций. Квалификация Вчера, 12:00 Флора - Виртус Аккуавива
Завершен
5 : 2
Международные, Tallinn, A Le Coq Arena
Виртус Аккуавива Виртус Аккуавива
Марк Лепик
4’ (П)
Рауно Саппинен
77’ (П)
Рауно Аллику
92’ 97’
Владислав Крейда
120’
68’
Simone Benincasa
88’
Marseljan Mema
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.6
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ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
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Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги Конференций будет сыгран в Таллинне, где на «Ле Кок Арене» местная Флора примет Виртус. Первый матч этих команд в Сан-Марино завершился с ничейным результатом 0:0. Стоит ли ждать голевой засухи в ответной встрече? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Флора

«Бело-зелёные» в прошлом сезоне во второй раз кряду выиграли золотые медали в чемпионате Эстонии. Благодаря этому команда получила возможность сыграть в Лиге чемпионов, однако, скажем честно, путь Флоры в квалификации в главном еврокубке был недолгим. Жребий послал в соперники в первом раунде словенскую Целе, которому Флора проиграла дважды.

Матч в родных стенах так и вовсе стал настоящим позором для команды, ведь она получила в свои ворота пять безответных мячей. На выезде Флора дала бой, однако тоже проиграла – 1:2. В преддверии первого матча против Виртуса «бело-зелёные» уступили в чемпионате Таммеке на выезде – 0:2. В итоге с 36 очками в активе Флора идёт на третьей строчке в турнирной таблице, проигрывая Левадии уже 16 очков.

Виртус

Команда Луиджи Биззото финишировала на первом месте в минувшем сезоне, набрав в 30-ти поединках 79-ть очков. От ближайшего соперника в лице Ла-Фиорита команду отделило два очка. В 30-ти матчах Виртус проиграл лишь в трёх встречах, оформив при этом 26 побед.

Благодаря чемпионству Виртус впервые в своей истории стартовал в еврокубках. В первом же раунде квалификации Лиги чемпионов судьба свела их с румынским ФКСБ. Судьба путёвки была решена уже в первом матче, когда румыны оформили выездную победу со счётом 7:1. В ответной встрече Виртус проиграл также с крупным счётом 0:4. Вылетев в Лигу Конференций, команда смогла удержать ворота на замке в матче с Флорой, однако соперник играл лучше.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды не играли между собой в еврокубках
  • Только в одном матче из пяти последних с участием Виртуса сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Флора не в состоянии выиграть в шести поединках кряду

Флора – Виртус прогноз

Букмекеры судя по всему не сомневаются в итоговой победе хозяев поля. На победу Флоры дают котировки на уровне 1.14. Предлагаем взять здесь «Тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.60.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.6
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ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
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