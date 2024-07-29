Возникнут ли проблемы у Флоры? Прогноз на матч Флора - Виртус

Прогноз на матч Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.6 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги Конференций будет сыгран в Таллинне, где на «Ле Кок Арене» местная Флора примет Виртус. Первый матч этих команд в Сан-Марино завершился с ничейным результатом 0:0. Стоит ли ждать голевой засухи в ответной встрече? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Флора

«Бело-зелёные» в прошлом сезоне во второй раз кряду выиграли золотые медали в чемпионате Эстонии. Благодаря этому команда получила возможность сыграть в Лиге чемпионов, однако, скажем честно, путь Флоры в квалификации в главном еврокубке был недолгим. Жребий послал в соперники в первом раунде словенскую Целе, которому Флора проиграла дважды.

Матч в родных стенах так и вовсе стал настоящим позором для команды, ведь она получила в свои ворота пять безответных мячей. На выезде Флора дала бой, однако тоже проиграла – 1:2. В преддверии первого матча против Виртуса «бело-зелёные» уступили в чемпионате Таммеке на выезде – 0:2. В итоге с 36 очками в активе Флора идёт на третьей строчке в турнирной таблице, проигрывая Левадии уже 16 очков.

Виртус

Команда Луиджи Биззото финишировала на первом месте в минувшем сезоне, набрав в 30-ти поединках 79-ть очков. От ближайшего соперника в лице Ла-Фиорита команду отделило два очка. В 30-ти матчах Виртус проиграл лишь в трёх встречах, оформив при этом 26 побед.

Благодаря чемпионству Виртус впервые в своей истории стартовал в еврокубках. В первом же раунде квалификации Лиги чемпионов судьба свела их с румынским ФКСБ. Судьба путёвки была решена уже в первом матче, когда румыны оформили выездную победу со счётом 7:1. В ответной встрече Виртус проиграл также с крупным счётом 0:4. Вылетев в Лигу Конференций, команда смогла удержать ворота на замке в матче с Флорой, однако соперник играл лучше.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды не играли между собой в еврокубках

Только в одном матче из пяти последних с участием Виртуса сыграла ставка на «Обе забьют»

Флора не в состоянии выиграть в шести поединках кряду

Флора – Виртус прогноз

Букмекеры судя по всему не сомневаются в итоговой победе хозяев поля. На победу Флоры дают котировки на уровне 1.14. Предлагаем взять здесь «Тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.60.

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