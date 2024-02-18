Восток – Запад прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 363 Коэф.: 1.73 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Матч всех звезд НБА всегда вызывает немало внимания у любителей баскетбола, мы решили подготовить свой прогноз на матч Востока и Запада.

Восток

Стартовая пятерка Востока выглядит следующим образом: Лиллард, Адетокунбо, Тейтум, Эмбиид, Хелибертон. Все условно, ведь Эмбиид травмирован и не сможет сыграть, а Хелибертон и вовсе неожиданно в старте, больше из-за фактора арены, чтоб порадовать фанатов Индианы. Конечно, в запасе есть еще много звезд, среди которых: Янг Митчелл Брансон, Адебайо и много других. Тренером команды назначен Док Риверс.

Запад

У Запада Стартовая пятерка выглядит эффектнее, ведь на паркет выйдут Леброн, Дюрант, Йокич, Дончич и Гилджс-Александер. А в запасе еще есть такие монстры как: Стеф карри, Энтони Дэвис, Букер, Леонард и другие. Управлять действиями команды будет Крис Финч. Увидеть такое количество современных звезд НБА в одном месте настоящая мечта преданных фанатов баскетбола.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее в НБА пробовали изменить формат, называя команды в честь главных звезд, команды Леброна, Янниса, Стеффа, хотя большого медийного интереса это не принесло, теперь возвращаются к классике.

Впервые с 2017 года снова сыграют Восток против Запада, последние три встречи выиграли ребята с Восточной конференции.

Восток – Запад Прогноз

Такие матчи всегда непредсказуемы, ведь собираются лучшие баскетболисты лиги, которые пытаются устроить большое шоу. На бумаге Запад небольшой фаворит, хотя публика наверняка будет поддерживать команду Востока, ведь встреча состоится на домашней арене Индианы, которая относится к этой конференции. Ожидается непривычно высокое количество набранных очков, если сравнивать с обычными играми НБА. Ставим на тотал больше 363 очков.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram