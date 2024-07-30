Войводина – Аякс прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Прогноз на матч Победа Аякс Коэф.: 1.67 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В четверг, 1 августа, в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы Войводина дома сыграет против Аякса. Начало матча в 20:00 по центральноевропейскому времени. Первая игра в Амстердаме завершилась победой Аякса 1:0. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Войводина

Войводина – четвертая команда минувшего сезона Суперлиги Сербии. Один из грандов местного футбола ожидаемо вышел в еврокубки, но финишировал позади Црвены Звезды, Партизана и ТСК Бачка-Топола. Но на третье место у красно-белых почти не было шансов, поскольку они отстали от ТСК Бачка-Топола на 14 очков.

В Сербии уже стартовал новый сезон, но Войводина пропускала 2-й тур для того, чтобы лучше подготовиться к ответной игре против Аякса. В 1-м туре Войводина очень уверенно разобралась с дебютантом лиги Тектилац Оджаци со счетом 3:1. В первой игре с Аяксом для Войводины все могло закончится гораздо хуже, если бы не потрясающая игра голкипера.

Аякс

Минувший сезон фанаты Аякса и все, кто имеет отношение к этому клубу, хотели бы как можно скорее забыть. Впервые с сезона-1999/00 амстердамцы финишировали ниже четвертого места в Эредивизи, на пятой позиции. А после стартовых 8 туров самый титулованный клуб Нидерландов и вовсе шел в зоне вылета. Однако позднее все же несколько улучшил свое положение.

Матч против Войводины был для Аякса не только первым в сезоне, но и дебютным под руководством нового главного тренера Франческо Фариоли, который ранее неплохо поработал в Ницце. Делать преждевременные выводы по этой игре не стоит, но над реализацией моментов Аяксу точно нужно поработать.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Аякс и Войводина ранее никогда не играли друг с другом.

В 2016 году Войводина вылетала из квалификации Лиги Европы от другого нидерландского клуба – АЗ Алкмаар.

Аякс лишь второй раз в истории играет против команды из Сербии. В 2008 году он дважды обыграл в Кубке УЕФА Борац Качак.

Прогноз на матч Войводина – Аякс

Войводина доказала, что умеет грамотно оборонятся, но ей придется рисковать, чтобы иметь шансы на проход дальше. Думаю, Аякс этим воспользуется и доведет дело до победы. Моя ставка – победа гостей.

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