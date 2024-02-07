Виртус Болонья — Монако прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года
В рамках 26-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Монако и Виртусом. Встреча пройдет в пятницу, 9 февраля. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени.
Виртус Болонья
Команда на стыке веков считалась грозной силой в европейском баскетболе и даже триумфовала в Евролиге. После долгих лет застоя Виртус понемногу возвращает себе былую славу. В течении последних 3-4 лет клуб демонстрирует прогресс, подтверждением чему служат результаты. Болонья становилась чемпионом Италии и побеждала в Еврокубке, что позволило вернуться в самый престижный европейский турнир.
Виртус уверенно идет в зоне плей-офф и точно намерен побороться за самые высокие места.
Монако
Французы чем-то похожи на своего следующего соперника. Команда здорово прогрессирует и старается улучшать свои показатели с каждым сезоном.
После неубедительного старта Монако нашел свою игру и закрепился в зоне плей-офф. До конца регулярки осталось девять матчей и вся борьба еще впереди. Однако французская команда вполне уверенно чувствует себя с 15-ю победами в 25-ти матчах.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Виртус праздновал победу в 11-ти предыдущих домашних матчах в рамках Евролиги.
- Монако идет на серии из четырех побед кряду в матчах Евролиги.
- В матче первого круга итальянцы добились убедительной победы со счетом 83:59.
Виртус Болонья — Монако Прогноз
Букмекеры считают команды равными соперниками, а небольшим фаворитом будут гости. Думаю, что нас ожидает интересный матч и поставлю на триумф хозяев с форой +5.
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