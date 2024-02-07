Виртус Болонья — Монако прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года

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В рамках 26-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Монако и Виртусом. Встреча пройдет в пятницу, 9 февраля. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени.

Виртус Болонья

Команда на стыке веков считалась грозной силой в европейском баскетболе и даже триумфовала в Евролиге. После долгих лет застоя Виртус понемногу возвращает себе былую славу. В течении последних 3-4 лет клуб демонстрирует прогресс, подтверждением чему служат результаты. Болонья становилась чемпионом Италии и побеждала в Еврокубке, что позволило вернуться в самый престижный европейский турнир.

Виртус уверенно идет в зоне плей-офф и точно намерен побороться за самые высокие места.

Монако

Французы чем-то похожи на своего следующего соперника. Команда здорово прогрессирует и старается улучшать свои показатели с каждым сезоном.

После неубедительного старта Монако нашел свою игру и закрепился в зоне плей-офф. До конца регулярки осталось девять матчей и вся борьба еще впереди. Однако французская команда вполне уверенно чувствует себя с 15-ю победами в 25-ти матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Виртус праздновал победу в 11-ти предыдущих домашних матчах в рамках Евролиги.

Монако идет на серии из четырех побед кряду в матчах Евролиги.

В матче первого круга итальянцы добились убедительной победы со счетом 83:59.

Виртус Болонья — Монако Прогноз

Букмекеры считают команды равными соперниками, а небольшим фаворитом будут гости. Думаю, что нас ожидает интересный матч и поставлю на триумф хозяев с форой +5.

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