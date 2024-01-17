Виртус Болонья — АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года
В рамках 22-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Виртусом и АСВЕЛом. Встреча пройдет в Болонье в четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени.
Виртус Болонья
Команда стабильно выступает в текущем розыгрыше Евролиги. По итогам 21-го тура Виртус расположился на третьем месте сразу за дуэтом испанских грандов. Интересно, что на своей площадке команда проиграла всего один матч.
В чемпионате Италии Болонья тоже идет среди лидеров, уступая только Венеции и Брешиа. Как и на евроарене, в чемпионате Виртус лишь один раз уступил на своем паркете.
АСВЕЛ
Некогда гранд французского баскетбола переживает не лучший период своей истории. Если в чемпионате Франции команда из Лиона выступает довольно неплохо и идет в тройке лидеров, то на евроарене результаты оставляют желать лучшего.
АСВЕЛ проиграл 17 поединков из 21-го и по дополнительным показателям опережает только берлинскую Альбу.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Виртус проиграл два последних матча в Евролиге.
- У АСВЕЛа серия из четырех выездных поражений подряд.
- В последних шести личных встречах итальянцы победили пять раз.
Прогноз на матч Виртус Болонья - АСВЕЛ
Команды в Евролиге показывают кардинально разные результаты. Думаю, что хозяева на своей площадке смогут добиться положительного результата в матче с одним из главных аутсайдеров. Моя ставка — победа Виртуса с форой -4.5.
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