EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Виртус Болонья — АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Виртус Болонья — АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Виртус - АСВЕЛ прогноз
Виртус Виртус
Евролига 18 янв 2024, 13:30 Виртус - АСВЕЛ
Болонья , PalaDozza
АСВЕЛ АСВЕЛ
Прогноз на матч П1(-4.5)
Коэф.: 1.63
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
Сделать ставку

В рамках 22-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Виртусом и АСВЕЛом. Встреча пройдет в Болонье в четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени.

Виртус Болонья

Команда стабильно выступает в текущем розыгрыше Евролиги. По итогам 21-го тура Виртус расположился на третьем месте сразу за дуэтом испанских грандов. Интересно, что на своей площадке команда проиграла всего один матч.

В чемпионате Италии Болонья тоже идет среди лидеров, уступая только Венеции и Брешиа. Как и на евроарене, в чемпионате Виртус лишь один раз уступил на своем паркете.

АСВЕЛ

Некогда гранд французского баскетбола переживает не лучший период своей истории. Если в чемпионате Франции команда из Лиона выступает довольно неплохо и идет в тройке лидеров, то на евроарене результаты оставляют желать лучшего.

АСВЕЛ проиграл 17 поединков из 21-го и по дополнительным показателям опережает только берлинскую Альбу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Виртус проиграл два последних матча в Евролиге.
  • У АСВЕЛа серия из четырех выездных поражений подряд.
  • В последних шести личных встречах итальянцы победили пять раз.

Прогноз на матч Виртус Болонья - АСВЕЛ

Команды в Евролиге показывают кардинально разные результаты. Думаю, что хозяева на своей площадке смогут добиться положительного результата в матче с одним из главных аутсайдеров. Моя ставка — победа Виртуса с форой -4.5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-4.5)
Коэф.: 1.63
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Элина Свитолина - Виктория Томова прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:00 Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Элина Свитолина Коэф.: 1.71 Виктория Томова Рекомендуем 1хБет
Варвара Грачова - Даяна Ястремская прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:30 Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Варвара Грачова Коэф.: 1.8 Даяна Ястремская Сделать ставку 1хБет
Иллаварра Хокс - Каирнс Тайпенс прогноз НБЛ 18 янв 2024, 02:30 Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Коэф.: 1.83 Сделать ставку Мелбет
Брисбен Роар - Макартур прогноз А-лига Австралия 18 янв 2024, 03:45 Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Брисбен Роар Коэф.: 1.58 Макартур Рекомендуем BetWinner
Анадолу Эфес - Барселона прогноз Евролига 18 янв 2024, 11:30 Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Анадолу Эфес Коэф.: 1.62 Барселона Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:32 Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 17:25 Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Новости футбола Сегодня, 17:06 Киммих нужен в АПЛ, Барселона ведет переговоры с Митчелом. Главные трансферные новости за 17 января Новости футбола Сегодня, 17:01 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:57 Кубок африканских наций. ДР Конго и Замбия не смогли определить сильнейшего Новости баскетбола Сегодня, 16:51 Умер ассистент главного тренера Голден Стейт Деян Милоевич Новости футбола Сегодня, 16:19 Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО Новости футбола Сегодня, 15:57 Несколько игроков Ромы имели конфликт с Моуринью Новости футбола Сегодня, 15:33 Брентфорд объявил об аренде защитника Тоттенхэма
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Теннис Сегодня Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Кот-д'Ивуар — Нигерия прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Оливера Вайта Баскетбол 18 янв 2024 Виртус Болонья — АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Юнионистас – Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Фамаликан – Брага прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Наполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Сергея Ковальчука