Вестерн Юнайтед – Ньюкасл Джетс прогноз и ставки на матч 16 февраля

Прогноз на матч Победа Ньюкасл Джетс Коэф.: 3.04 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В пятницу, 16 февраля, начинается 17 тура А-Лиги. В матче сойдутся команды Вестерн Юнайтед и Ньюкасл Джетс. Матч начнется в 9:45 по центральноевропейскому времени.

Вестерн Юнайтед

Команда является очевидным аутсайдером турнирной таблицы А-Лиги. После 16 матчей у Вестерн Юнайтед всего восемь очков, 33 пропущенных и всего 13 забито. В крайних пяти играх они Вестерн Юнайтед добыл только две ничьи и трижды проиграл.

Ньюкасл Джетс

Джетс пытается продолжать борьбу за зону плей-офф А-Лиги. Однако, шансов становится все меньше, отрыв от шестой строчки пять очков. После 17 матчей Ньюкасл имеет 18 очков в своем активе. Что касается игровой формы, то в предыдущих пяти матчах они одержали одну победу, дважды проиграли и дважды вничью сыграли.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне Вестерн Юнайтед и Ньюкасл Джетс провели два матча. В обоих случаях победил Ньюкасл со счетами 1:0 и 2:0.

Вестерн Юнайтед не побеждает уже семь матчей подряд.

Ньюкасл Джетс забивает минимум один гол в четырех матчах к ряду.

Вестерн Юнайтед – Ньюкасл Джетс прогноз

Сейчас обе команды находятся не в очень хорошей форме. Джетс не побеждает уже три матча, но я думаю, что именно они будут фаворитами матча. Поэтому я сделаю ставку на Ньюкасл за 3,04.

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